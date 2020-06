Polémica por la 'restauración' de una de las Inmaculadas de Murillo, ya conocida como el 'Ecce Homo' valenciano

La peculiar 'restauración' de una de las Inmaculadas de Murillo ha desatado la polémica en Valencia. La reparación, que ha costado 1.200 euros, ya es conocida como el 'Ecce Homo' valenciano.

La Inmaculada de Murillo llegó a un restaurador de muebles y cuando la recogió el propietario, no se parecía en nada al original. Tras un segundo intento de arreglo, tampoco mejoró, a pesar de haber pagado 1.200 euros por la restauración. Se desconoce la identidad del falso restaurador.

El propietario quiere recuperar la obra que el maestro Murillo pintó hace ya cuatro siglos, pero no será algo fácil. "No cabe en cabeza humana, no ya de un profesional, sino de cualquier persona con un mínimo de entendimiento, que aquello se pueda considerar una restauración", asegura José Payá, restaurador de la Academia 'Gaia'.

La polémica generada en Valencia recuerda mucho a la que se desató con Cecilia, la mujer que puso a Borja en el mapa con su 'Ecce Homo'. Su desastre involuntario dio la vuelta al mundo y más de 200.000 personas han ido a Borja a visitarlo.

La lista de restauraciones desastrosas no hace más que crecer. El intrusismo en la profesión de los conservadores restauradores lleva unos años enfadando a restauradores pero también sacando sonrisas.