Borja inaugura un centro dedicado al Ecce Homo de Cecilia

Los turistas que acudan al Santuario de la Misericordia de Borja (Zaragoza) podrán hacerse un fotomontaje o pintar su propio Ecce Homo en el centro de interpretación que se ha inaugurado en la localidad, cuyos vecinos todavía no dan crédito a la expectación generada por este fenómeno. Desde que Cecilia Giménez, una octogenaria del pueblo, hiciera hace tres años y medio una fallida restauración a un fresco de la iglesia, la obra dio la vuelta al mundo y han sido 160.000 entradas las que se han vendido en este Santuario para poder contemplar esta obra de Elías García Martínez, que antes pasaba sin pena ni gloria.

Este miércoles se ha inaugurado en Borja un centro de interpretación, en el que se pueden contemplar audiovisuales y material que se ha creado con la figura de este Ecce Homo, en un acto al que asistido la propia Cecilia Giménez, que se ha mostrado encantada de la repercusión de su obra y que ha asegurado, en declaraciones a los periodistas, que "sin duda" volvería a hacer esta restauración.

"A veces miro al Cristo y le digo: 'Hijo mío, no te he terminado de arreglar, pero es todo tan grande...'", ha afirmado esta mujer, que ha insistido en que la restauración que hizo al Ecce Homo no ha concluido. "No me la dejaron acabar", ha dicho. Después de haber "sufrido" en la vida, ya que tiene dos hijos con una discapacidad, ha considerado que este fenómeno es "como si Dios" se lo "hubiera guardado para el final".

También ha estado presente en el acto inaugural del Centro la nieta de Elías García Martínez, el autor original del fresco del Ecce Homo, Gloria Teresa García, aún sorprendida por la repercusión que ha alcanzado esta obra. Ha reconocido que al principio no le gustó a la familia todo este lío e incluso reclamaron que se reparara la obra porque era "un Cristo muy bonito", pero ha afirmado que "todo se ha desbordado" y comprende la situación actual.

La familia del autor original del Ecce Homo se encuentra satisfecha con este centro de interpretación, inaugurado en el propio Santuario tras seis meses de obra, ya que también se hace alusión en los paneles al artista original de la obra así como a su historia y trayectoria. En este acto, ha intervenido el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, quien ha reconocido que "el Ecce Homo ha sido el mayor acto de promoción turística de Aragón en las últimas décadas". "Fue un acto involuntario", pero "ni la mejor agencia de publicidad hubiera conseguido esto", ha afirmado el consejero.

El alcalde de la localidad de Borja, Eduardo Arilla, ha anunciado, por su parte, que se creará un museo del Ecce Homo, que se inaugurará previsiblemente en agosto. Además, ha desvelado que la cadena Sky Arts ha pedido ampliar el acuerdo para los derechos de imagen del Eccehomo por un año y medio más, dado el éxito que alcanzó el documental y la película titulada "Fresco", que se proyectó en el Reino Unido el pasado 26 de febrero. De momento no está cerrado acuerdo alguno, ha dicho el alcalde.

Lo que sí ha desvelado es que el Ecce Homo, en derechos de imagen, ha obtenido unos 45.000 euros en beneficios, mientras que por la venta de entradas se han sacado unos 160.000. De esos derechos de imagen, más del 40 por ciento van para Cecilia Giménez y el resto para la Fundación Benéfica "Hospital Sanct Spiritus", que a su vez obtiene la totalidad de lo recaudado por la venta de entradas y que destina en su mayoría a su residencia de ancianos.

Sobre el Ecce Homo, se han fabricado multitud de productos promocionales como tazas y chapas, y se ha presentado una página web en la que figura un enlace a Amazon, la compañía de comercio electrónico desde la que se venderán a partir del lunes. Aún están a vueltas con los flecos del contrato para el estreno en Borja de la ópera estadounidense sobre el Ecce Homo, titulada "Behold the man" (He aquí el hombre) y cuyo director, Andrew Flack, ya estuvo hace unos meses en Borja. Además, se ha presentado un cuento sobre esta historia que se ha editado en castellano e inglés y también en castellano y japonés, una obra con ilustraciones del artista Jorge Andía y redactado por Fernando Melero.