Polémica en la PAU 2025 de Galicia: alumnos y profesores critican la dificultad del examen de Biología

Para muchos de los cerca de 13.000 estudiantes que se presentaron a la PAU en Galicia, el de Biología era el examen más temido y, finalmente, el más criticado.

Numerosos testimonios recogidos en las puertas de las facultades y en redes sociales coinciden en que la dificultad fue inusual. Algunos alumnos aseguran que la pregunta clave del examen parecía más cercana al nivel universitario que al de segundo de Bachillerato.

La controversia se centró en la primera pregunta del examen, de carácter obligatorio y valorada en 2,5 puntos, cuyo enunciado fue el siguiente: “Algunos virus, como el de la gripe, tienen una alta tasa de mutaciones, lo que hace que, muchas veces, las vacunas de un año no sean eficaces el siguiente. ¿Cómo puede facilitar la utilización de ARNm la creación de vacunas nuevas, adaptadas a las mutaciones producidas?”

Para muchos estudiantes, la pregunta requería un nivel de comprensión y conocimientos que no se había trabajado explícitamente en el aula. Según algunos docentes, la formulación era ambigua y difícil de interpretar, incluso para ellos.

"¿Desde cuándo eso está en segundo de Bach?"

El descontento no tardó en hacerse viral. En redes sociales, especialmente en X (Twitter) y TikTok, miles de estudiantes expresaron su frustración con mensajes como: “Hay que tener muy mala baba para hacer el examen de Biología en la PAU de Galicia“; “¿Vacunas de ARNm? ¿Desde cuándo eso está en segundo de Bach?”

Desde el ámbito docente, también han llegado críticas severas. Varios profesores de Biología de centros gallegos calificaron la prueba como “excesivamente complicada” y “poco representativa” del temario impartido.

Desde varios centros, se ha confirmado que se presentarán reclamaciones formales ante la CIUG por el contenido del examen. La presidenta de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Maite Flores, respondió a las críticas vinculando el malestar generalizado con la implantación de un nuevo modelo educativo de evaluación competencial.

“Estamos ante un cambio de modelo. Se trata de una evaluación competencial, no puramente memorística. La respuesta estaba en el texto planteado, que el alumnado debía interpretar y aplicar. Es normal que haya cierta resistencia porque estamos acostumbrados a que las preguntas sean de memoria.”

¿Han sorprendido las quejas?

Flores insistió en que la pregunta estaba dentro del currículo oficial, y añadió: “Entiendo que Biología es una de las materias que pondera para carreras como Medicina, y por eso se busca una exigencia alta, pero esta pregunta concretamente tiene una puntuación menor dentro del total. Lo importante era interpretar correctamente el planteamiento y razonar, no repetir una definición de manual.” No obstante, también reconoció que las quejas han sorprendido a la CIUG, sobre todo las que provienen del profesorado. “Ha resultado sorprendente que algunos profesores no hayan sabido abordar la pregunta, pero también hemos recibido comentarios de docentes satisfechos con el rendimiento de su alumnado. No somos insensibles. Si comprobamos que una amplia mayoría no ha respondido la pregunta o lo ha hecho de forma incorrecta, se valorarán medidas”, concluye.

