Polémica en Ourense por una fiesta para solteros en la que se ofrece un 4x3 para mujeres: "Es repugnante"

Es la segunda edición de un evento que lleva por nombre 'Fiesta de Singles' y que tiene como objetivo que los asistentes, de todas las edades, encuentren el amor. El año pasado fue todo un éxito, por lo que sus organizadores decidieron ponerlo en marcha de nuevo. En el cartel incluso se hace referencia a la localidad de Celanova como 'la ciudad del amor'.

Con lo que no contaban sus ideólogos es con la polémica –y malestar- que iba a generar la oferta estrella de esta edición. El precio de la entrada es de 50 euros por persona, excepto para las mujeres que se apunten en grupos de 4, en ese caso pagarán solo 3. Un 4x3 que pretende ser un reclamo, no lo esconden. "Es marketing, si vienen más mujeres vienen más hombres", asegura Julio Eduardo Basende, uno de los organizadores.

"Produce repulsa por la imagen de mercadeo que ofrece"

Y aunque buscar reclamos es lícito, la pregunta es ¿a toda costa? Ese marketing precisamente es el que ha generado un gran desconcierto en un amplio sector de la sociedad. "Nos parece un reclamo repugnante. Es un mensaje que produce repulsa por la imagen de mercadeo que ofrece, interpretando la presencia de las mujeres como elementos de atracción y promoción del evento", asegura Teresa Barge, concejala de Igualdad del ayuntamiento de Celanova.

Julio, por su parte, ofrece sus disculpas si se consideran necesarias: "Yo pido perdón si alguien se sintió ofendido, no era nuestra intención". Aunque mantiene que no entiende la polémica: "Ahora mismo en muchas discotecas de Madrid, por ejemplo, los hombres pagan entrada y las mujeres no, o pagan menos, esto no es algo nuevo".

"No vamos a retirar el cartel"

Desde la concejalía de igualdad sienten la manera en la que el evento se ha llevado a cabo. "Estamos muy a favor de las iniciativas privadas que ayuden a promover el comercio y el ocio en el municipio, pero en esta ocasión no se está haciendo de forma idónea si no cosificándonos". Considera Teresa Barge que se pueden organizar cosas "sin herir de una manera tan evidente, insultante y gratuita la dignidad de la mujer en el contexto actual de una sociedad pluralista y democrática". En definitiva, un "no todo vale".

En la calle, y en las redes sociales donde se puede ver el cartel, hay opiniones para todos los gustos. Mientras, la cita sigue su curso y se mantiene para el próximo 6 de abril.

La organización asegura que no van a retirar ni los carteles ni la oferta y desde el ayuntamiento, por su parte, les piden que se abstengan de colocarlos por las calles de la localidad ourensana.

El polémico cartel de una fiesta en Celanova | Antena 3 Noticias

