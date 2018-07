Polémica por la actuación de Amaia Montero en un concierto en Cantabria: "Esto es un completo desastre"

La que fuese vocalista del grupo de pop español La Oreja de Van Gogh ha generado polémica en las redes sociales tras su concierto del pasado sábado en las fiestas de San Antonio de Renedo, en Cantabria.

Montero, que se encuentre en plena gira de su cuarto álbum en solitario, 'Nacidos para creer', ha recibido duras críticas por su actuación en la localidad cántabra en la que los problemas técnicos y sus desajustes vocales fueron los protagonistas el concierto.

En uno de los vídeos que circulan en la red se puede ver cómo Montero se da cuenta de que la actuación no está yendo como a ella le gustaría y comienza a regañar a los músicos que le acompañan. "This is an absolute disaster. I don't know where I am. No, no, guys, no!" (Esto es un completo desastre, chicos. No sé dónde estoy. No, no, chicos, no), dice la intérprete que unos momentos más tarde le pregunta al público si la banda está tocando en otro tono.

En otro momento del concierto, Amaia Montero para la música al grito de "no, no, no, no", dirigiéndose a su teclista, al que le indica que todo el mundo se ha dado cuenta de que está tocando en otro tono.

Es entonces cuando la cantante confiesa que no han podido ensayar "demasiado los temas" de cara al concierto.

En ese mismo momento, Montero intenta presentar a los componentes de la banda pero ellos no se dan cuenta y continúan tocando. "No, y siguen. Os los voy a presentar a mitad de concierto", dice la cantante, que añade "esto es de locos".

Muchos de los asistentes al concierto no dudaron de mostrar su descontento en las redes sociales y califican la actuación de vergonzosa. "Es vergonzoso que una artista profesional actúe en estas condiciones. puede que el sonido estuviese mal, que lo estaba, puede que no tuviese su mejor día, que desde luego no lo tuvo. Pero el recital de gallos, desafines, entradas a destiempo y demás es vergonzoso", lamenta un internauta que compartió un vídeo de la actuación en su perfil de Facebook.