Extremoduro: "No creo que dejemos huérfanos a nadie"

El grupo de música Extremoduro anuncia su cartel de su gira de despedida tras haber anunciado hace dos días que se separaban. El tour visitará ocho ciudades de la geografía española y arrancará en el 15 de mayo en Valencia para finalizar el 18 de julio en Bilbao.

En la rueda de prensa que han concedido hoy Robe Iniesta, fundador del grupo, e Iñaki Antón han querido dejar claro que no "estaban dejando huérfanos a nadie". Ambos artistas defienden que no son aficionados de las despedidas largas y que lo que, al final, perduran son las canciones y no los artistas.

Estos conciertos pondrán el punto y final a 33 años de carrera musical desde que Robe Iniesta fundara el grupo en 1987. Toda esta trayectoria les ha dado la posibilidad de sacar 11 discos y realizar cientos de giras. Este grupo de rock urbano que siempre ha querido despegarse de lo convencional llevaron a cabo su último tour en 2013, por lo que cuando dos años después Robe comenzó a apostar por su carrera en solitario, ya sonaban campanas de este desenlace.

Por el momento, Extremoduro ha confirmado que estas son las fechas definitivas y que no habrá, en principio, ninguna más. Por otro lado, las entradas se han dejado en preventa a partir de las 15h. y mañana ya saldrán definitivamente a la venta en las principales plataformas.