Una plaga de ratas invaden unas instalaciones de la Policía Nacional en Madrid

Sindicatos policiales han denunciado la presencia de enormes ratas y del "estado lamentable" en general de las Caballerizas de la Policía Nacional en la Casa de Campo de Madrid, donde trabajan unos 500 agentes. Así, la Unión Federal de la Policía (UFP) ha publicado este lunes un vídeo en redes sociales en la que se ven ratas de unos cuatro o cinco kilos de peso aseverando que estas instalaciones "no reúnen condiciones higiénicas ni de seguridad". "Ya lo denunciamos y no han dado soluciones. ¿Tribunales?", se preguntan.

El secretario de UFP, Serafín Giraldos, ha detallado que el problema de higiene no solo se da en las Caballerizas, sino en el resto de las viejas instalaciones, en las que los baños están cerrados y sustituidos por unos prefabricados. "Hay un problema de higiene tremendo. Una inspección de riesgos laborales esto no lo pasa de ninguna manera", ha indicado. El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) también lleva denunciando esta situación desde hace varios años. "Es verdad que estamos en la media de la Casa de Campo, pero por mucha desaratización que hagan, las instalaciones siguen siendo penosas, o incluso tercermundistas", ha manifestado a Europa Press el secretario de SUP Madrid, Juan Luis Torrijos.

Según ha explicado, la Dirección General de la Policía "le pasa la pelota" para solucionar al problema al Ayuntamiento de Madrid, propietario las instalaciones, y viceversa. "La Dirección General nos dice que les dejan construir ni reformar, y así llevamos 20 años. Si cogemos una bandera del Congo y la ponemos aquí, parece que estamos en ese país", ha expresado el secretario general de SUP Madrid, Juan Luis Torrijos.

"Está muy bien que el Ejecutivo decida que España organice la Cumbre del Clima de la ONU y se gaste millones de euros para ello, pero luego tiene a la Policía en unas equipaciones lamentables y ruinosas", ha añadido Torrijos, que ha criticado también que desde el verano la Policía no cuenta en Madrid con una empresa de mantenimiento, lo que deja muchas instalaciones sin resolver la falta de aire acondicionado, las goteras o los problemas de humedades, entre otros.