Pillan 'in fraganti' a un hombre que estaba estrangulando a su madre y la Policía le salva la vida

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre al que pilló 'in fraganti' estrangulando a su madre, una mujer octogenaria que se está recuperando de una operación y tiene movilidad reducida.

Los agentes del Grupo de Investigación y Protección acudieron al edificio tras el aviso de un vecino. Fueron puerta por puerta para averiguar dónde se estaba produciendo la discusión. En una de las viviendas escucharon a un hombre insultar a una mujer. Incluso la amenazó de muerte.

El suceso ocurrió el 14 de mayo en Málaga, sobre las 09:15 horas, en una vivienda de la calle José Ortega Luque. El vecino llamó a la Policía porque escuchaba los gritos de auxilio de una mujer y también voces del hijo, que decía que antes de marcharse la iba a matar. Cuando los agentes llegaron vieron que había una maleta en el suelo de la cocina.

El hombre, de 55 años, que está detenido, trataba de asfixiar a la madre agarrándola con las manos alrededor del cuello. En ese momento, los agentes de la Policía Local le quitaron las manos de encima, lograron retenerlo y salvaron la vida de la mujer de 87 años.

A la mujer le costaba trabajo respirar y se encontraba en estado de 'shock' después de que su hijo le hubiera intentado matar. Estaba muy nerviosa, asustada y sollozaba. Se encontraba en una situación de vulnerabilidad.

No se podía defender porque acababa de salir de una operación y tenía la movilidad reducida. "Me quería matar. Me quería matar. Me habéis salvado", dijo la mujer, según recoge 'Europa Press'.

Fue la propia mujer quien comunicó a los agentes que llevaba años recibiendo amenazas y agresiones por parte de su hijo, relata 'Diario Sur'.

Además, el hombre se había apoderado de la cartilla de la madre y sacaba todo el dinero a principios de mes, según el medio citado. La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico. Hasta el centro sanitario acudió su otra hija.

El hombre está detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, lo trasladaron a dependencias policiales y fue puesto a disposición judicial.