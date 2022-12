Pilar Idoate, ejemplo de constancia y pasión entre fogones: medio siglo en la cocina de su 'estrella Michelin'

A los 16 años Pilar Idoate descubrió que lo suyo era la cocina. Poco importó que en sus inicios ese sector fuera reconocido como territorio masculino. Casi medio siglo y una 'estrella Michelin' después la chef continúa al pie del cañón entre los fogones: "Es algo que me encanta", confiesa.

Idoate es, junto a Carme Ruscalleda, una de las cocineras más longevas de España que ostenta el máximo reconocimiento a la excelencia gastronómica. Su restaurante Europa, ubicado en la calle Espoz y Mina en pleno corazón de Pamplona, entró en el olimpo Michelín hace ya 30 años. Un galardón que todavía hoy sigue manteniendo a base de trabajo y constancia: "Cuando ya tienes un cierto prestigio o te reconocen hay que sufrir un poco y luchar", reconoce.

A pesar de los años, la pasión, las ganas y la ilusión por lo que hace se mantienen intactas. No sólo ha conseguido hacerse un hueco en el sector, sino que también ha sabido perpetuarlo: "Aquí se aprende de la gente joven que viene con savia nueva y de los mayores que tenemos esa sabiduría que nos da la vida. Todos hacemos un buen tándem", afirma.

Una veterana de alta cocina

Con toda la experiencia y el bagaje a sus espaldas la cocinera no oculta que las cocinas se han convertido en su hábitat natural: "Me apasiona y me gusta hacer feliz a los demás alrededor de una mesa".

Hablar de Pilar y del Europa es hacerlo también del ajoarriero, del estofado con rabo de toro o del tomate con ventresca de bonito, de los sanfermines y del ADN navarro que contiene cada uno de sus platos. Hablar de Pilar es hacerlo también del hito de conservar el reconocimiento en el sector gastronómico durante décadas. Y hablar de Pilar también es hablar la cultura del trabajo y el esfuerzo, de la diversidad y la vanguardia.