Piden una unidad especializada en el rescate de animales en futuras DANAS: "Que tengan una oportunidad de sobrevivir"

La DANA más devastadora de las últimas décadas se ha cobrado más de 200 vidas humanas, ha arrasado viviendas y negocios y ha conseguido meter el miedo y la desesperación en el cuerpo de toda la población. Con el paso de los días hay tiempo para reflexionar sobre qué nos queda por hacer en situaciones como estas en las que la fuerza de la naturaleza sacude sin piedad a quien encuentre delante. En las últimas horas se ha puesto sobre la mesa una propuesta de cara al futuro, crear una unidad especializada para el rescate animal. Nadie habla de que priorizar antes a un perro que a una persona. Tampoco se trata de comprometer los medios destinados a los rescates humanos, esto va de aprovechar la experiencia y los recursos de una unidad militar ya existente para tener un protocolo de actuación que dé la oportunidad de sobrevivir a los animales en una catástrofe como la reciente DANA.

La Fundación Franz Weber (FFW) planteó la creación de medios técnicos, humanos y la infraestructura necesaria para incorporar la "perspectiva animal" en la respuesta a emergencias ante desastres naturales o sobrevenidos en España. Desde la Newsletter de Antena 3 Noticias hemos hablado con Rubén Pérez, portavoz de dicha fundación.

"Nosotros consideramos que la gestión cívica de las emergencias es fundamental, que en España no hay ninguna unidad especializada en esta materia, tanto en la propia UME como en otros Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y pensamos que, ya que es una de las unidades más valoradas por la ciudadanía española, que además tiene una vocación de ayuda en emergencias, pues era como el espacio ideal para que pudiera haber este batallón específico de rescate y de intervención con animales porque además tanto los militares, como la policía, como la Guardia Civil ya tratan con animales habitualmente. Algunos tienen cuerpos que tratan temas de maltrato y abandono animal. Creíamos que era un espacio ideal para formular la propuesta y, sobre todo, para abrir ese debate sobre la perspectiva animal en la respuesta a emergencias y catástrofes naturales".

Todavía no hay respuesta de la UME, pero lanzada la propuesta el primer paso ya se ha dado. "Hablando de cuerpos militares tienen una idiosincrasia particular en el ámbito normativo. Nos dirigiremos al Ministerio de Defensa, plantearemos esta idea y veremos cuál es la perspectiva que asumen. Nosotros creemos que es el espacio ideal para plantear este tipo de infraestructuras y de medios técnicos y humanos porque además los militares ya tienen experiencia en emergencias, entonces es trabajo que nos ahorramos en materia formativa", argumenta Rubén.

La Comunidad Valenciana cifró a finales de la semana pasada en más de 4.000 los animales recogidos muertos y es que ante una catástrofe natural los animales están desprotegidos. "Los animales en este tipo de catástrofes no son los primeros en ser rescatados, ni mucho menos, pero sí que tendrían que estar en ese orden de prioridades", reivindica Rubén.

Ante una devastadora DANA, un terremoto, un tsunami... hay que tomar decisiones rápidas de ahí que desde Franz Weber tomando como modelo otros países que están más expuestos a este tipo de fenómenos extremos recomienden tener siempre una mochila de emergencia con productos de los animales "desde el alimento hasta algún juguete que le pueda resultar agradable. A veces también son necesarios transportines, pero también si tenemos algún tipo de información previa sobre el número de animales que hay en una vivienda también puede ayudar y luego además trasladarse a un lugar lo más seguro posible y tratar de asumir los menores riesgos posibles". Pero qué ocurre si hablamos de animales de granja, ¿de caballos?, ¿de vacas?... Entonces uno de los protocolos que suelen asumir algunos de los refugios y santuarios en todo el mundo es el protocolo de liberación y después protocolo de retorno. "Una de las medidas es liberar a los animales. Que en muchas granjas hemos visto en esta DANA que los animales no han tenido ninguna opción de sobrevivir porque bueno, pues a veces el ganadero tiene un concepto más economicista de estos seres vivos, no los libera porque considera que así puede tener la compensación económica, pero hay otros que no, que intentan liberarlos y antes de que mueran que tengan una oportunidad de sobrevivir en estas circunstancias".

Cuerpos de rescate animal en otros países

Y precisamente mirando a los otros, ¿cómo lo hacen en el resto del mundo? ¿Hay iniciativas similares en otros países? Rubén nos indica que "de carácter militar no", pero sí tienen modelos en los que fijarnos. En Colombia por ejemplo existe una unidad policial. "Hay varias ciudades que tienen inspecciones de protección animal específicas con sus propios vehículos y entonces pues actúan desde el rescate de animales que puedan estar maltratados a estas situaciones en colaboración con otros cuerpos como podrían ser bomberos. Por ejemplo, el cuerpo de bomberos de Bogotá facilita unas placas identificativas para colocar en la puerta de tu vivienda en la que se indican cuántas personas viven en la vivienda, de esas personas cuántas son menores de edad y luego también qué animales viven, entonces en caso de una emergencia, eso ya les da una información de entrada para saber como responder.

En Portugal tenemos Intervenção e Resgate Animal que es una ONG que está financiada por la ciudadanía portuguesa que vino a la Comunidad Valenciana durante una semana a ayudar y que también tiene un funcionamiento parecido. Es una ONG muy disciplinada en el trabajo, los voluntarios reciben formación específica sobre rescates y además están considerados como una ONG más de rescate al igual que podría ser Cruz Roja", explica Rubén.

