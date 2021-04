Piden 7 euros a un joven para poder realizar un segunda entrevista de trabajo

La pandemia del coronavirus ha tenido un impacto nefasto en la creación de empleo. El sector de la población más golpeado en este sentido es el de los jóvenes, con unos porcentajes de desocupación que en España rozan el 40%, siendo en este sentido el peor país de la UE.

Un contexto en el que proliferan las estafas para aprovecharse de las personas que buscan empleo. Es el caso de Alejandro, un joven de 23 años administrativo de formación, a quien han pedido dinero por realizar una entrevista laboral.

"Para mi sorpresa al final de la entrevista de trabajo me pidieron pagar 7 euros para una segunda entrevista", cuenta el joven.

"No tuve interacción con ellos. Simplemente me pusieron un video en el que ellos hablaban todo el rato de que su procedimiento era magnífico, que se podía ganar mucho dinero con ellos, etc", explica.

"Me estaban vendiendo un proyecto que no tenía mucha estabilidad porque no me dijeron el nombre de la empresa ni cómo tenía que trabajar". El argumento utilizado para atraer a los potenciales trabajadores era que en la empresa trabajaba mucha gente famosa y que "solo querían personas realmente interesadas por lo que tenían que cobrar esos 7 euros".