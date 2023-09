La perturbadora llamada de auxilio que inquieta a los usuarios de la Vía Verde de Vigo

El año pasado nació La Vía Verde, un paseo ciclopeatonal que a lo largo de sus cuatro kilómetros une el centro de Vigo, Teis y Chapela. Este sendero discurre por el antiguo trazado ferroviario de acceso a la olívica. Su inauguración fue bien recibida y agradecida por la mayoría de las vigueses y viguesas que demandaban una ruta de paseo en la ciudad.

Abel Caballero, alcalde vigués, la describió como "un lugar de ocio y paseo" que, además, sirve como "una vía de comunicación que une barrios enteros". Una extensión del efecto de modernización que se extiende desde Vialia hasta Redondela encontrando a su paso carril bici, áreas biosaludables, fuentes, nuevos accesos... Pero no es oro todo lo que reluce y de eso tienen buena cuenta sus usuarios, sobre todo los que transitan por el inicio de la ruta.

Una inquietante voz

A pocos metros de Vialia, una inquietante voz retumba entre los edificios de las inmediaciones del centro comercial. Se trata de una mujer que, entre gritos, pide auxilio desesperadamente despertando la preocupación de los viandantes.

A primera impresión, parece una mujer en peligro que, probablemente, se encuentre retenida en algún domicilio contra su voluntad. Con atención, entre los lamentos y plegarias se puede escuchar cómo dice que sus vecinos la espían y pretenden que se vuelva loca haciendo ruidos e intentando provocarla.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Esta mujer es la culpable de la inquietud de viandantes y vecinos. Y es que, esa voz que se cuela por los patios de luces no proviene de una mujer en peligro, sino de una perturbadora grabación que se reproduce en bucle, una y otra vez, desde hace meses.

Un hecho ya conocido por los habituales de la zona que, como el canto del gallo, suena puntual cada día. A pesar del conocimiento de este particular acontecimiento, poco se puede hacer, ya que, como han confirmado portavoces de la Policía Local de Vigo, tan solo constan quejas del vecindario, pero no existe ninguna denuncia. Por lo tanto, no se puede dar ninguna acción policial más allá de los avisos, que ya se han producido en más ocasiones, para que baje el volumen de la grabación.

Una mujer 'peculiar'

Nuestra protagonista, de mediana edad, y un perfil 'peculiar', irrumpe la tranquilidad de este céntrico barrio. Sus quejas están amparadas por el principio de libertad de expresión que cada individuo de este país posee y así aparece recogido en nuestra Carta Magna.

Con los hechos sobre la mesa y sin ninguna acción legal contra ella, los vecinos y usuarios de la Vía Verde tendrán que acostumbrarse a esa particular llamada de atención, aunque, con las Navidades a la vuelta de la esquina, igual la grabación se camufla entre los villancicos y luces que inundan la ciudad.