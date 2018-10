Una encuesta revela que para el 22% de las personas tiene la misma importancia el acceso a internet que comer

El informe ha concluido que hoy en día el mundo digital está muy arraigado en la sociedad ya que el 32% de las personas no recuerda cómo era su vida antes de estar constantemente conectada. Para el 22% de los encuestados la conexión tiene la misma importancia que el acceso a la comida o al agua y para un 46% de los usuarios elegiría que le pillara un chaparrón sin paraguas, no tener nada de dinero encima (34%) o no llevar ropa de abrigo si hace frío (31%).

Según el informe de Kaspersky Lab, los usuarios están dispuestos a aceptar riesgos o a descuidar su seguridad con tal de no interrumpir la conexión. Así, el 26% mira la pantalla mientras cruza una calle, el 13% pone a cargar el teléfono y lo deja desatendido en un lugar público, mientras que el 21% mira el teléfono mientras anda por una zona peligrosa o desconocida, y el mismo porcentaje usa sus dispositivos en situaciones en las que existe riesgo de daño físico.

Además, la pérdida de un 'smartphone' puede generar estrés, según apunta el informe. El 90% asegura que sentiría estrés en caso de robo o pérdida del dispositivo, y el 52% declara que alcanzarían mucho estrés o que ni siquiera serían capaces de imaginar cómo de estresante sería dicha situación. En comparación con otras situaciones que provocan estrés, el dato es más alto que el experimentado en caso de perder un avión o un tren (estresante para el 88%), verse envuelto en un accidente de tráfico menor (898%) o ponerse enfermo (80%).

El 31% de los usuarios prefiere realizar tareas como pedir comida o llamar a un taxi a través de aplicaciones simplemente por no contactar con otras personas. Con ello, el informe declara que el uso de los dispositivos puede servir como 'espacio de confort' para quien los utiliza, y el 12% de los usuarios se preocuparía en caso de quedarse desconectado, ya que no podría aparentar que está ocupado. El informe concluye que la conectividad se ha convertido en un componente esencial en nuestras vidas, hasta el punto de que el 20% de las personas espera que los demás estén conectados continuamente.