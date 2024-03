La persona más mayor del mundo cumple hoy 117 años y vive en Olot

Nació en 1907 en San Francisco (EE.UU), de padres catalanes, lleva veinte años viviendo en la residencia Santa María del Tura del Olot. Un año más, soplará las velas rodeada de su familia y sus compañeras del centro. Según explica su hija, Rosa Moret, desde el pasado verano sufre "un bajón lento" aunque no le duele nada y no tiene ninguna enfermedad, pero "ya no concede entrevistas ni nada de eso, lo que quiere es tranquilidad".

Aunque ha perdido movilidad, oído y visión, conserva todas las facultades mentales intactas, es más, es consciente de que no hay ninguna mujer con más años que ella en el mundo. Eso sí, cuando le recuerdan el récord que ha batido, tímidamente se encoge de hombros "esto no es ningún mérito", afirma María.

Branyas se convirtió el año pasado en la persona más longeva del mundo, cuando murió la francesa Lucile Randon de 118 años. Según la asociación 'Gerontology Research Group' (GRG), que elabora la lista de los récords Guinness en longevidad, ahora mismo hay once personas que vivieron más tiempo que Branyas, todas mujeres y ninguna de ellas vive actualmente.

María ha vivido, entre otros eventos históricos, dos Guerras Mundiales, una Guerra Civil Española y una pandemia. Pero ahora, como ella misma dice, todo lo que quiere es un poco de tranquilidad y celebra un año más rememorando esta frase: "A la luz de la muerte, la vida adquiere un peso específico, más definitivo".

El secreto de María Branyas para vivir muchos años

Tras la muerte de la francesa Lucile Randon, quien ostentaba el récord de la mujer más longeva del mundo con 118 años, María Branyas es actualmente la mujer más longeva del mundo, con 117 años recién cumplidos. ¿Su secreto para vivir tantos años? Te lo contamos.

La 'super abuela catalana', como así la llama su familia, ha confesado el secreto que, según ella, le ha llevado a vivir más de un siglo: comer de todo, aunque poco, y alejarse de las personas tóxicas.

