Una peregrina pinta en la Plaza del Obradoiro los kilómetros que recorridos en el Camino de Santiago y desata la polémica

La sorpresa de los visitantes que pasaron este fin de semana por la Plaza do Obradoiro de Santiago fue mayúscula, y pronto se extendió por las redes. Las críticas hacia una caminante alemana, que decidió pintar con tiza sobre la piedra de la emblemática plaza los kilómetros recorridos en el Camino de Santiago, crecen en las últimas horas, sobre todo, en los foros de peregrinos.

Al alcanzar la meta escribió un gran "3.472", número que hace referencia a la distancia recorrida y no dudó en fotografiarse para inmortalizar el momento. Junto a ella y su pintada, un par de botas con flores, la Compostela sellada y la mochila que utilizó en el viaje.

Pese a que la pintada se realizó con tiza, y ha sido fácilmente borrarle, las autoridades recuerdan que tanto la Catedral de Santiago como la Plaza do Obradoiro son Patrimonio Mundial de la Unesco y que, en ningún caso, puede dibujarse nada sobre su piedra.

Críticas en las redes

Son muchos los que han criticado la hazaña, entre ellos Miguel Ángel Cajigal, más conocido como El Barroquista, vecino de Compostela y especialista en historia del arte, que no dudó en compartirlo en sus redes sociales para denunciarlo. Desde entonces los comentarios negativos hacia esta peregrina no han dejado de crecer. "Esto es una plaza pública, no es su casa", explica.

Como parte del Patrimonio Mundial de la Unesco, la Plaza do Obradoiro exige muchos cuidados y respeto por parte de los turistas. Otro de los males más extendidos, y que se puede ver a diario, es el de apoyarse en las columnas de los soportales, algo que está terminantemente prohibido.