Desde que comenzase el confinamiento como medida de prevención ante el coronavirus muchos son los que han volcado su tiempo en innovar en sus recetas, probando nuevos deportes, o incluso en moda, fruto del aburrimiento. Por supuesto, las redes sociales son la principal inversión de estos esfuerzos.

Ante la corriente de postureo y apariencias de muchos usuarios de Instagram, ha surgido otra vertiente que ofrece lo contrario. Lejos de querer regocijarse en sus idílicas vidas bajo filtros de todos los tipos, algunos usuarios se lanzan a experimentar con la peor imagen que puedan crear durante el confinamiento del coronavirus.

Y es que parece que la soledad de sus domicilios ha hecho que muchos dejen a un lado su vergüenza y asalten sus armarios para experimenten con sus looks durante el estado de alarma por el coronavirus. Es más, ya existen numerosas cuentas que recogen este tipo de publicaciones.

Ejemplo de ello es ‘Working from home fits’ (@wfhf), un perfil que se encarga de dar a conocer tan rocambolescos e inimaginables conjuntos. No hay normas ni límites más allá de lo que tengas por casa durante el confinamiento del coronavirus dentro de este movimiento que nos está dejando los mejores peores looks que veremos en mucho tiempo.