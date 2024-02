¿Por qué el bloque calcinado en Valencia no tenía alarmas de incendio?

La imagen de los edificios calcinados en Valencia es devastadora. Las casas han quedado completamente calcinadas. Al menos cuatro personas han muerto y otras 14 permanecen desaparecidas. La ciudad y todo el país están consternados por la tragedia.

Jorge Murtra, arquitecto y exbombero, ha estado este viernes en 'Espejo Público' para hablar sobre el voraz incendio en Valencia. Las llamas devoraron el edificio en cuestión de minutos. Un vecino del edificio ha explicado que le llama mucho la atención que no saltara ningún sistema de alarma en el edificio, que no hubieran esos pequeños aspersores en los techos.

"Lamentablemente en España no es obligatorio para viviendas ni siquiera tener sistema de detección de incendios", explica el experto . "Es obligatorio en oficinas, hospitales, hoteles, pero no en viviendas". "Yo en mi casa si tengo. Gracias a eso puedes actuar", agrega.

No es obligatorio en viviendas

"No es obligatorio en viviendas, en edificios de gran altura hay sistemas complementarios", detalla Murtra. Quizás este incendio provoque un cambio: "La carga de fuego en una vivienda es alta. El tema es la prevención para que no haya cortocircuitos. Se puede recomendar detección de incendios y rociadores en vivienda no suele ser habitual. El rociador no hubiese evitado el desarrollo del incendio, pero sí que da tiempo".

El arquitecto ha esgrimido además que el material de la fachada era muy combustible: "El exterior parece que era aluminio e interiormente tenía materiales muy combustibles". Era un fuego muy muy difícil de atajar "porque no es un fuego interior". Detalla que no el riesgo de colapso, pero que "siempre se tiene que ir con mucho cuidado o atención". Hay 15 heridos, seis de ellos son bomberos.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asegurado que este viernes va a ser "un día muy difícil". En un momento de la pasada tarde los bomberos lograron entrar al edificio, pero salieron por riesgo de desplome. Ahora, "el puesto de mando, en una reunión técnica, está estudiando cuándo se podrá entrar en el edificio", ha explicado la alcaldesa. Hay que enfriar la estructura exterior del edificio, tarea que llevan realizando desde hace horas.