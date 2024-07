Pedro y Noelia, los monitores de campamento que salvaron la vida a un hombre que cayó al agua con su coche

Pedro y Noelia, dos monitores de 19 y 21 años respectivamente, se han convertido en los nuevos héroes de Vigo. Los dos jóvenes lograron salvar la vida de un hombre que cayó al agua con su vehículo en el Puerto de Vigo. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 11:40 horas del pasado lunes.

Pedro y Noelia, que trabajan en el Club de Remo de la ciudad, visualizaron a un hombre flotando boca abajo e inconsciente en el muelle de reparaciones de Bouzas. Fue entonces cuando no dudaron en acercarse para socorrerle. Así lo han narrado a los micrófonos de Antena 3 Noticias.

"Ya pasó un poco el shock del primer día", reconoce Noelia antes de asegurar que se encuentran "orgullosos de lo que hemos hecho". Nacho reconoce que en un primer momento tuvieron reacciones bastante distintas: "Ella es más de pensar, yo soy más de actuar", anticipa. Según cuenta, su primer instinto fue "saltar al agua (...) Noelia me dijo que no saltase, me paró los pies", recuerda.

En definitiva, un trabajo en equipo que les permitió sacar del agua al hombre antes de que llegasen los servicios sanitarios. Una vez allí, le atendieron y, posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario con signos de hipotermia, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Otro suceso similar

Hace tan solo unas semanas tuvo lugar un suceso similar, en esta ocasión en Benalmádena. Un hombre que conducía por uno de los acantilados de Málaga se vio sorprendido al encontrarse con un VTC cayendo al mar.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía confirmó a EFE que el suceso tuvo lugar en torno a las 10:50 horas, cuando recibieron una llamada en la que se alertaba de que un coche había caído por un acantilado entre las urbanizaciones de La Perla y Torremuelle, localizadas en Benalmádena.

Al caer, el coche quedó boca abajo sobre unas rocas de la orilla, de forma que el techo acabó sumergido. Esto puso más al límite la situación del conductor, un hombre de 50 años. Sin embargo, tuvo la suerte de que a apenas 20 metros del lugar de los hechos se encontraba un submarinista haciendo snorkel y tomando fotos del fondo marino.

Este se percató del coche cayendo y acudió en ayuda del conductor al que poco a poco le iba cubriendo el agua. El submarinista procedió a meter el brazo en el coche para encontrar al ocupante y notó que la mano de este lo agarraba. Así, tiró de él, logrando ponerlo a salvo.

Posteriormente, el servicio de socorristas del Ayuntamiento de Benalmádena envió una zódiac al lugar de los hechos para poder trasladar al accidentado hasta la playa más cercana. Allí fue asistido por una ambulancia del 061.

