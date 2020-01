Paula Leyes, la joven española que se rifan las universidades de Estados Unidos

Paula Leyes es una joven de 18 años por la que se pelean 14 de las mejores universidades de Estados Unidos. Después de obtener una media de 10 en los tres últimos años en su etapa en el colegio y ser la tercera mejor nota en la selectividad de Cataluña, Harvard, Stanford, Princeton, Columbia, Georgetown, Dartmouth, Northwestern, Cornell, Duke, UCLA, Universidad de California en Berkeley, Carnegie Mellon, Harvey Mudd y USC han llamado a su puerta. Ella eligió Harvard.

"La verdad es que siempre he tenido facilidad para las Matemáticas, pero diría que todo lo que he conseguido ha sido gracias al esfuerzo y a las horas de estudio invertidas en todas las asignaturas", afirmó en Espejo Público. Sus logros académicos son el resultado de siete horas de estudio diario combinando sus clases en el colegio con el trámite de las solicitudes para las universidades americanas. Aún no ha confirmado a Harvard qué carrera estudiará aunque sí que aseguró en el programa presentado por Susanna Griso que, probablemente, escoja Matemáticas con Informática: "Allí son 4 años de carrera" aseguró.

"Estoy muy contenta con elegir Harvard. El ritmo de las clases es muy acelerado pero la verdad es que hay muchísimos grupos de trabajo con los que puedes revisar los conceptos que han sido introducidos en clase. La gente es excepcional, todo el mundo está super motivado y se respira un ambiente de que todo es posible con esfuerzo y entusiasmo y la verdad es que es impresionante", explicó. El objetivo de Paula es volver a España después de que su periodo académico finalice: "Después de la carrera me gustaría formarme, quizás en otro lugar del mundo, pero quiero acabar viviendo en España".