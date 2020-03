Un pasajero sufre un ataque de tos y es expulsado de un tren con destino León por miedo al coronavirus

Pablo tiene 57 años, viajaba desde Gijón a León y padece una enfermedad en los bronquios. "Tengo una enfermedad de los bronquios", afirma. "Antes de llegar a León me dio un ataque, es cuando comencé a sentir escalofríos", relata.

A menudo esta enfermedad que padece le afecta en forma de crisis respiratorias y el último episodio fue este: una pesadilla a bordo de un tren. Pablo cuenta que, tras sentirse indispuesto, le invitaron a abandonar el vagón ante la preocupación de los pasajeros por su incesante tos.

"Primero pasó la chica que reparte los auriculares y le dije que tenía escalofríos, fue ella la que avisó al revisor", explica. El hombre padece bronquitis desde hace varios años y no puede parar de toser cuando le da un ataque de esta clase.

Fue el revisor quien le preguntó si podían hablar y fueron a una zona apartada del tren. "El revisor, muy educadamente, me llevó a otro vagón para hablar sin crear alarma", cuenta. Le explicó que padece una enfermedad de los bronquios y que además había dado negativo en una prueba reciente de coronavirus.

La decisión de los trabajadores de Renfe fue sacarle de su vagón y aislarle en otro. En un primer vagón una enfermera que viajaba en el mismo tren, le hizo varias pruebas. "La enfermera me atendió y me miró. Yo ya sabía que no tenía nada", explica Pablo.