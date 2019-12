El 39% de las parejas heterosexuales se conocieron de manera online usando las aplicaciones de citas

Los datos son claros. El 39 % de las parejas heterosexuales en 2017 se conocieron online tal y como detalla un estudio de la Universidad de Stanford. Desde que aparecieron las páginas online de citas en 1995, el uso que han hecho las parejas para conocerse ha aumentado de forma exponencial. A finales de la década de los noventa, suponía tan solo el 5 % mientras que en 2017 supone el 39%. En 2002, era de un 22% a pesar de que muchos no lo reconociesen.

El hecho de que conozcamos a nuestra pareja en un bar se queda en un 28%. Mientras que a través de los amigos, que era el método tradicional y el mejor valorado, cae al 20%. Finalmente, a partir del trabajo, se queda en un 11%. Sin embargo, este curioso estudio nos permite darnos cuenta que desde 1940 las tendencias a través de las que conocemos a nuestras parejas han dado un vuelco total. Según Michael Rosenfeld, autor principal del estudio y profesor de sociología en la Universidad de Stanford, las vías de contacto como "la familia, la iglesia o el vecindario están en declive". Así lo aseguraba en una entrevista a la revista oficial de la Universidad de Stanford. Estos son datos que han podido extraer hasta 2017. Sería curioso poder comprobar cuánto han aumentado estas gráficas hasta 2019.

Estos datos demuestran que conocer a alguien importante para nosotros en Internet le ha quitado el puesto a confiar esa tarea a nuestros amistades más cercanas. La razón principal se debe a que la gente confía en las nuevas tecnologías para quedar cada vez más y, tal y como detalla en esta entrevista Sonia Hausen, otra de las autoras del estudio, "el estigma de conocer online a otras personas parece haberse calmado".

Aunque parezca muy lejano, hace tan solo diez años la gente seguía acudiendo a sus amigos como intermediarios para conocer a gente y si se decantaban por las web online seguían pidiendo ayuda a sus amigos para crearse un perfil en cualquier aplicación. Ahora parece que todo esto ha evolucionado. Hausen aclara: "Antes se pensaba que nunca podríamos sustituir a los amigos. Y esto supone un enorme cambio gracias a la tecnología". Cierto es que todo esto se ha hecho posible gracias a la expansión de Internet desde 1995 y el 'boom' de los 'smartphone' desde 2010 que han favorecido enormemente a las páginas y aplicaciones de citas.

No obstante, los autores del estudio quieren dejar claro que esto no implica que hayamos dejado de ser sociales. Sonia Hausen, también miembro del Departamento de Sociología de esta universidad norteamericana, "es una necesidad social encontrar pareja y la tecnología solo nos ayuda a conseguirlo". Según la socióloga, lo que Internet está aportando de nuevo es que está poniendo en contacto a gente que de otra manera no se habría conocido nunca.