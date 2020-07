Pamplona prohíbe los tradicionales almuerzos de San Fermín y apuesta por una fiesta online

Más información Varios bares de Pamplona cerrarán en San Fermín para evitar aglomeraciones

Este sábado 5 de junio Pamplona tendría que estar llena de turistas y lista para el chupinazo. Pero este año sin San Fermines el objetivo principal es evitar las celebraciones descontroladas.

En Pamplona no quieren imágenes similares a las que hemos visto en fiestas de Sopelana y de Irún. Además de un gran despliegue policial, el Ayuntamiento ha repartido en todas las casas folletos explicando que este año no hay Sanfermines, que hay que evitar aglomeraciones, y que ser responsables puede salvar muchas vidas.

Prohíben los almuerzos

A cambio proponen pequeños gestos para que la fiesta esté presente como colgar un pañuelo en el balcón o correr los 875 metros del encierro cerca de casa con un dorsal.

La pirotecnia oficial del chupinazo ha preparado otros fuegos con mucha menos carga para los particulares que lo quieran vivir desde su balcón el San Fermín.

Este año se prohíben los tradicionales almuerzos en la calle, el aforo al 75% y no es obligatorio pero muchos por iniciativa propia no van a poner ni música para no alentar a la fiesta.