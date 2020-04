El vídeo invitando a vivir los sanfermines de otra manera: el 'pobre de mí' de este año por el coronavirus

Más información Corriendo los sanfermines, después de todo

La teniente de alcalde y concejala de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo, Ana Elizalde, que ha asumido las funciones de Alcaldía ante la baja por coronavirus del primer edil, Enrique Maya, ha señalado que aunque faltan dos meses y medio para el 6 de julio, "parece evidente que nuestras queridas fiestas están muy reñidas con el coronavirus" y al igual que otros acontecimientos mundiales se ha decidido suspender los Sanfermines, que "no han podido ser la excepción".

Los viviremos

El ayuntamiento ha difundido un vídeo invitando a vivirlos de otra manera: "No podemos decir que no vivimos lo que sentimos". Y enumera las diferentes formas en que se pueden disfrutar este año los sanfermines, para no olvidarlos y esperar a que se puedan volver a disfrutar como siempre.

Se trata de una suspensión que mira al futuro con un mensaje claro, ‘En cuanto podamos…#LosViviremos #Sanfermines’, que se va a difundir a través de vídeos en castellano, euskera, francés e inglés debido al carácter internacional de las fiestas que tradicionalmente se celebran en Pamplona del 6 al 14 de julio. Este año los Sanfermines contaban con un presupuesto de algo más de 3 millones de euros, buena parte del cual, según ha apuntado, va a ser destinado a gastos derivados de las actuaciones llevadas a cabo para intentar paliar las consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.