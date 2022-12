Las palabras del padre del pequeño Pablo a los sanitarios: "No le han dado una oportunidad, le han dado la vida"

Ha pasado poco más de un mes desde que el pequeño Pablo volvió a nacer y ya se encuentra en casa "muy contento" y "con muchas ganas de jugar con sus amigos". Antena 3 Noticias ha hablado con su padre, Rubén García que no tiene más que "palabras de agradecimiento" para toda esa "gente buena" que se les ha cruzado en su camino.

El pequeño Pablo sufría un problema respiratorio grave causado por una neumonía, necesitaba ser trasladado pero el viaje era complicado porque se requería un ECMO, un soporte que funcionaría de pulmón y corazón artificial.

Fue entonces cuando un grupo de ángeles de la guardia con uniforme sanitario creó un grupo de Whatsapp para organizar el traslado. Rubén recuerda que la noche antes del viaje "fue el peor día de mi vida" porque Pablo tuvo una recaída muy fuerte.

"Pensábamos que ya no había plan B, que fue este, se canceló el viaje a Barcelona, pensábamos que no había otra opción" cuenta Rubén. Sin embargo, ese equipo de sanitarios hizo posible lo que parecía imposible.

Adelantando de su bolsillo el dinero del viaje aquellos que sabían usar la máquina viajaron a Madrid para unirse a una médica que que llevaba el aparato y todos se fueron a Burgos para canular al niño. Desde allí viajaron con él en ambulancia de nuevo hasta Madrid.

Rubén recuerda ahora que no solo adelantaron el dinero del billete sino que además perdieron el vuelo de vuelta a Málaga porque no dejaron a Pablo hasta que estuvo en la cama de la UCI. Este padre no olvida como esa gente buena de las tres ciudades, Burgos, Málaga y Madrid siguieron trabajando fuera de su horario laboral, se desplazaron para operar "a nuestro niño, para salvarle". Por eso muestra su apoyo a los sanitarios. "Hemos conocido a mucha gente de la medicina y solo tenemos palabras de agradecimiento. Nos gustaría darles apoyo porque a parte de trabajar tienen una dedicación enorme" y emocionado recuerda "No le han dado una oportunidad, le han dado la vida".