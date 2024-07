Los padres de Marta del Castillo piden una aclaración sobre la sentencia que absuelve al Cuco y a su madre de falso testimonio

Los padres de Marta del Castillo han presentado un escrito piden una aclaración de la sentencia absolutoria del Cuco y su madre.

El Juzgado de lo Penal número siete condenó a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y a su madre a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio en sus declaraciones en el juicio por el crimen de Marta del Castillo.

La defensa de los padres de Marta del Castillo tienen previsto recurrir la sentencia absolutoria, pero previamente ha presentado un escrito en el que pide a la Sección Primera de la Audiencia un "complemento" de su resolución judicial, donde se estipule que ambos acusados reconocieron en el juicio celebrado en su contra por el Juzgado de lo Penal número siete tanto los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía como los hechos de los escritos de acusación de la familia como acusación particular y de la asociación Víctimas y Justicia como acusación popular.

Además, solicita que se rectifique un "error" sobre cómo se describe la situación del Cuco en el momento que declaró en el juicio celebrado en 2011 y que se cerró con la condena a 21 años y tres meses de cárcel a Miguel Carcaño en solitario.

Se pide que quede constancia de que en ese momento el Cuco "estaba terminando de cumplir" la medida impuesta por encubrir el crimen por lo que declarase delante de dicho tribunal no le afectaría.

En la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia, el tribunal estima los recursos de apelación presentados por las defensas del Cuco y su madre, Rosalía Inmaculada G.C. y revoca la sentencia que los condenó a dos años de prisión, a una multa de 1.440 euros y a pagar una indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta del Castillo.

La absolución del Cuco se argumenta porque la figura del testigo coimputado "no se encuentra regulada" legalmente y no se han determinado por el Supremo las consecuencias de faltar a la verdad mientras que a su madre la absuelve porque "no mintió en cuestiones trascendentales" para la resolución del asunto y, además, no fue advertida de la dispensa legal de no contestar a preguntas que pudieran perjudicar a su hijo.

Los magistrados en esta sentencia absolutoria rechazan los hechos probados por el Juzgado de lo Penal y señalan, en su lugar, que el Cuco fue investigado como partícipe en el asesinato de Marta del Castillo siendo condenado por encubrimiento en relación a los hechos posteriores al crimen "ayudando a su amigo Miguel a deshacerse de su cadáver y evitar su descubrimiento".

la Audiencia argumenta que, "pese al reconocimiento de los hechos por parte del acusado, persiste el decidir si el ya condenado en una causa por unos hechos que luego es llamado a declarar en otra de otro partícipe enjuiciado por los mismos hechos, en qué calidad compareció y el alcance de su declaración, no sólo probatorio, sino de sus consecuencias".

