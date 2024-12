El padre de uno de los niños agredidos en Vigo: "Me siento más arropado por los medios que por las autoridades"

El padre de uno de los menores agredidos en Vigo ha mostrado la preocupación y el miedo que se ha instalado en su familia ante las agresiones cometidas por una banda juvenil. En una entrevista con Manu Sánchez, presentador de Antena 3 Noticias, el padre ha relatado la difícil situación que atraviesan, especialmente su hijo, quien deberá declarar próximamente ante una jueza.

"La noche fue muy difícil, mi hijo está preocupado porque me ve a mí muy preocupado", confesó el padre, quien además afirmó que el proceso está siendo "muy complicado y peligroso". La familia vive con miedo ante la amenaza constante de los agresores.

Desde que se denunció de manera pública la situación, la Policía ha comenzado a investigar las cámaras de seguridad en la zona donde se produjeron las agresiones. "Están revisando las cámaras de la agresión de mi hijo, porque fue en una zona céntrica", confirmó el padre, quien señala que este movimiento les da cierta esperanza de que el caso avance.

Sin embargo, a pesar de las denuncias interpuestas y la evidencia de agresiones previas, las familias no comprenden por qué no se ha emitido ninguna orden de alejamiento contra los agresores. "Hay muchísimas denuncias, pero no entiendo por qué no se hace nada al respecto", lamenta el padre.

El testimonio apunta a que la jurisdicción del caso no se llevará por la vía de menores ya que también se encontraban mayores de edad en las agresiones. "Nos han dicho que, de momento, el proceso irá por la vía de mayores, no por la de menores", explicó.

Silencio entre las familias y temor a represalias

El miedo no solo afecta a esta familia. Según el padre, la mayoría de los padres y madres de otras víctimas prefieren mantenerse en silencio y evitar la exposición mediática. "Muchos padres no quieren hablar delante de las cámaras. Hay miedo a represalias", afirmó.

El padre destacó que incluso una reportera de Vigo le reveló que su propio hijo también estaba sufriendo acoso por parte de los mismos agresores. "Ella misma me contó que su hijo estaba pasando por lo mismo, pero tampoco quiere hablar públicamente", relató.

Este clima de temor ha provocado que las familias sientan que no reciben el respaldo necesario por parte de las autoridades. "Te digo de corazón que me siento más arropado por los medios de comunicación que por las autoridades", subrayó el padre, agradeciendo la atención de los periodistas que, según él, han estado "constantemente atentos" a la situación de su familia.

El "Patrón de Vigo", el líder de la banda que aterroriza a los menores

Durante la entrevista, se mencionó al presunto líder de la banda, conocido como "el Patrón de Vigo". Aunque este no participó en la última agresión contra su hijo, el padre aseguró que en otras ocasiones sí había lanzado amenazas directas. "Le dijo que si no le daba dinero, le cortaría las piernas", explicó.

El hombre relató que en un momento de desesperación, su hijo intentó defenderse con un botellazo tras recibir constantes provocaciones y amenazas. Según su testimonio, los miembros de la banda llegaron incluso a ofrecer dinero para que alguien agrediera a su hijo.

La falta de protección por parte de las autoridades ha llevado a esta familia a tomar medidas legales. "Intenté hablar y buscar una solución durante meses, pero cuando no hay respuesta y no paro de recibir amenazas, no me queda más remedio que recurrir a la vía judicial", declaró el padre.

La ausencia de órdenes de alejamiento y la inacción de las autoridades han generado un sentimiento de desprotección entre los familiares de las víctimas, que temen que la situación se prolongue indefinidamente.

