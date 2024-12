Las jóvenes víctimas de la violencia en Vigo se multiplican: “El patrón de Vigo no es el único menor peligroso”

Marta no es capaz de contener el llanto mientras habla. “Mi hijo no puede salir de casa, y su padre y yo estamos destrozados”. Es la madre de Marcos. Un joven de 15 años que empezó a ser extorsionado hace dos. “No nos dijo nada al principio, para no preocuparnos, pero el chico que se hace llamar el ‘patrón de Vigo’ y su pandilla le exigían dinero u objetos de valor, lo amenazaban y lo amedrentaban”. Hace tres meses intentaron acorralar a Marcos y a sus amigos. “Podrían haberlos matado”, se lamenta Marta. Se defendieron y huyeron, y desde entonces las amenazas son continuas, siempre con el mismo modus operandi: “los persiguen, los controlan, les enseñan armas blancas o pistolas táser y les dicen que les van a pegar un tiro”.

"Se le cayó el móvil y ahí lo engancharon"

Jaime es el padre de Leo, otro quinceañero. Su hijo presenció una agresión de una pandilla conflictiva también en Vigo, “el agresor es familia del patrón de Vigo”, nos cuenta Jaime. “Varios encapuchados, todos menores, fueron a por un chaval que empezó a correr, pero por desgracia se le cayó el móvil, así que paró y ahí lo engancharon”. La secuencia no acabó en desgracia porque intervino un amigo de la víctima. “Mi hijo, que es muy leal, y sabía que uno de los agresores iba a su instituto le pidió en el centro que lo reconociese”, nos traslada Jaime. Cuando Leo se acercó a recriminárselo, el menor conflictivo reconoció los hechos: "Sí, qué pasa". Pero a la salida por hacerle frente al agresor, a Leo le estaban esperando cinco menores. “`¿Quieres ver como te apuñalo? Si vuelves a hablar te piso la cabeza.’ Eso es lo que tuvo que escuchar mi hijo, además le sacaron una navaja, ¿cómo no va a tener miedo?”.

"Mi hijo no quería poner la denuncia por miedo"

Jaime y su mujer Andrea ya han denunciado los hechos, pero a Marta le aconsejaron que no lo hiciese. “Cuando intentaron agredir a mi hijo fuimos a comisaría, mi hijo no quería poner la denuncia por miedo y nosotros queríamos hacerlo”. Pero un policía acabó disuadiéndolos. “Nos dijo que como no había habido agresión, ni parte, lo único que conseguiríamos es que lo pasase mal en el instituto”.

“Nos sentimos solos, esto es una auténtica tortura”, nos cuenta desgarradoramente Marta. “Hemos pensado en vender nuestra casa y mudarnos, ¿a qué es triste?”. Tanto Jaime como Andrea, como Marta insisten en que hay más víctimas y que “el patrón de Vigo no es el único peligroso”. “Todo el mundo tiene miedo, son menores que van por libre dentro de su comunidad, no respetan nada ni a nadie, son delincuentes que se sienten impunes, porque lo son”, insiste Jaime.

“Las víctimas son buenos chavales, estudiosos, deportistas, que no se meten con nadie”, asegura Daniel. Su hijo Alberto, de 14 años venía de jugar un partido de fútbol y lo paró el joven que se hace llamar el patrón de Vigo, “le pidió su dinero y su móvil”. Alberto no se lo dio y pudo escapar pero antes tuvo que escuchar, “¿quieres ver cómo te mato?”.

