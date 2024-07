Un amigo de Jay Slater responde a las acusaciones tras su desaparición en Canarias: "No somos..."

Pasadas tres semanas de la desaparición de Jay Dean Slater en Tenerife, Canarias, uno de sus amigos más cercanos negó las acusaciones que los señalaban como mulas de drogas.

Después de que hace seis días la Policía suspendiese la búsqueda de Slater, Brad Hargreaves ha estado recibiendo numerosos comentarios dañinos en sus redes sociales. Entre ellos destaca uno que acusa a los jóvenes de ser mulas de drogas.

"No somos mulas de droga ni nada por el estilo... La gente necesita conocer los hechos antes de hablar en Internet...", expresó el joven.

Hargreaves se ha convertido en uno de los nuevos objetivos de los trols de internet, que lo acusan de haber participado de alguna manera en la desaparición de su amigo.

"Creer que estoy involucrado en todo esto está más allá de mí. Hemos sido compañeros durante años, vinimos en nuestras primeras vacaciones juntos y desafortunadamente esto ha sucedido", explicó Hargreaves.

La familia de Slater responde a las acusaciones

La familia de Slater también se está enfrentando a numerosos comentarios plagados de acusaciones, así como a rumores y a teorías conspirativas.

Debbie Duncan, madre del desaparecido, ha compartido una publicación en su cuenta personal de Facebook en la que acusa a la población de que "por causas ajenas" a ella, todos "han decidido tomar sus propias decisiones".

Estas declaraciones llegan después de que Duncan fuese criticada por crear una página de GoFundMe tras la desaparición de su hijo.

"Para aquellos ustedes que están más preocupados por la página de GoFundMe, les puedo asegurar que hasta ahora no se ha utilizado y hemos sido nosotros mismo los que nos hemos financiado nuestra estadía. Tengo pruebas de transacciones y transferencias a otras personas, pero no debería tener que justificarlo. Así que pueden tomar sus propias decisiones", escribió Duncan.

La familia del desparecido pretende gastar el dinero en equipos experimentados de búsqueda y recate, que destacan por sus elevados precios. "Agradecemos a cada una de las personas que han salido. Es un excursionista. No necesitamos excursionistas, necesitamos expertos", aseveró la madre del desaparecido.

La madre ha denunciado que, desde que se hizo público el caso, está recibiendo llamadas de estafadores que dicen tener secuestrado a su hijo por una deuda monetaria. "No pedí la publicidad que el caso ha tenido desde el principio y no sabía que el primer cartel que hice tenía mi número de teléfono", explicó Duncan.

La desaparición

En la noche del 16 al 17 de junio, Jay Slater desapareció tras asistir al New Rave Generation, un festival de música celebrado en San Miguel de Abona.

Sin embargo, una vez terminada la fiesta, el desparecido se fue con dos hombres mayores que él y no volvió al apartamento que había alquilado con sus amigos en Los Cristianos.

Mientras se dirigía a la casa de los hombres que acababa de conocer, ubicada en Masca, envió un mensaje a sus amigos a través de Snapchat en el que les decía que había robado un Rolex que estaba valorado en 14.000 euros y que tenía la intención de venderlo.

Uno de los hombres con los que se fue Slater ha asegurado que el joven salió del apartamento con vida: "Le dejé quedarse en mi casa porque no tenía otro lugar adonde ir, sus amigos lo abandonaron. Si me hubiera peleado con él, ¿vendría siquiera a mi casa? No hubo problemas", aseguró Ayub Quassim, de 31 años.

La última persona en comunicarse con Slater fue Lucy, una de sus amigas que también se encontraba en Tenerife. En la breve llamada el desparecido le comunicó que estaba perdido, que tenía mucha sed y que ha su teléfono le quedaba un 1% de batería.

Otra testigo comunicó que el joven le preguntó cuando salía el siguiente autobús con dirección a Los Cristianos. Tras comunicarle que tardaría 10 horas, se piensa que el desaparecido intentó caminar las 11 horas de trayecto. Esta misma testigo le vio caminando más tarde en dirección contraria al lugar que tenía que llegar.

Varios vecinos de la zona aseguraron ver al desaparecido en un bar viendo un partido de la Eurocopa y Juan García, investigador privado asignado desde la benemérita, comunicó que el joven podría estar vivo alimentándose de plantas y bebiendo agua de lluvia.

