Un padre denuncia que su hija lleva un año sin ir al colegio: "No la lleva por esa razón porque no quiere que yo vea a mi hija"

Está desesperado. Marcos lleva meses luchando para que se cumpla la sentencia que le otorga la custodia total de su hija, pero todavía no se ha hecho efectiva. Y mientras, la madre de la menor de 10 años, no lleva a la niña al colegio. El curso pasado no fue prácticamente ningún día. "Pedí un cambio de medidas y el 13 de mayo me dieron la custodia entera para mí, pero hasta el día de hoy sigo sin ver a mi hija".

Durante todo este tiempo, según denuncia Marcos, la madre no lleva a su hija al colegio de Elche (Alicante) porque así su padre no la ve. "La madre no quiere que yo vea mi hija y no la lleva por esa razón porque no quiere que yo vea a mi hija. En noviembre sí que la llevó por un descuido y me llamó la directora para visarme. Yo cogí a mi hija un martes y el viernes se la devolví a su madre por la custodia compartida que teníamos".

"¿Cómo puede permitir eso Fiscalía, trabajadores sociales, el colegio?"

A pesar de que el absentismo escolar es de casi el 100% Marcos no entiende por qué nadie ha actuado ya. "¿Cómo puede permitir eso Fiscalía, trabajadores sociales, el colegio? No sé por qué los jueces permiten que una menor no vaya al colegio. La educación es obligatoria y mi hija tiene tan solo 10 años", cuestiona el hombre.

La Justicia otorga a Marcos la custodia

El fallo judicial otorga la custodia al padre. "Se atribuye la guarda y custodia de la menor de edad al progenitor paterno, con intervención desde el equipo único de infancia y adolescencia a fin de recuperar el vínculo filoparental y la implementación de una parentalidad positiva", explica. Pero todavía no le han dado a la niña. "He ido tres veces a recoger a mi hija con la policía local y con la Unidad del Menor y la madre dice que no la entrega sin una orden del juez. No lo entiendo. La policía dice que ellos no pueden entrar sin esa orden, pero si hay una sentencia ya creo que esa sentencia se debería cumplir", sentencia.

La última vez que pudo ver a su hija le preguntó que por qué su madre no la llevaba al colegio. "Mi hija lo que me dice tanto a mí como a la profesora es que ella quiere ir al colegio pero su mamá no la trae".

Marcos ha denunciado a la madre por sustracción de menores, denuncias falsas y desobediencia a la autoridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com