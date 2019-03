El paciente de origen nigeriano ingresado en Alicante no tiene ébola

Los análisis clínicos efectuados en el Instituto de Salud Carlos III, en Madrid, al hombre de origen nigeriano, que ayer ingresó en el Hospital Sant Joan de Alicante con síntomas de poder tener ébola, han revelado que no está infectado con el virus, han informado fuentes del Ministerio de Sanidad.

El hospital Sant Joan de Alicante remitió las pruebas epidemiológicas al Instituto de Salud Carlos III, el centro encargado de coordinar la investigación sanitaria pública en España y adscrito funcionalmente a los ministerios de Sanidad y Economía, tras las sospechas de que podía estar afectado por el virus, ya que presentaba los síntomas característicos de la enfermedad: fiebre alta, malestar, vómitos y hemorragias.

Pero los exámenes realizados han confirmado que no está infectado por la enfermedad, según las mismas fuentes, que han precisado que no se harán contra-análisis, ya que este ciudadano no ha tenido contacto, en principio, con posibles infectados, lo que sí ha ocurrido con la religiosa, de origen guineana y pasaporte español Juliana Bonoha, que fue repatriada a España desde Liberia junto al padre Miguel Pajares.