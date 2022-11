Una paciente denuncia errores graves en su diagnóstico de mamografía: "Me fie del cribado y no sirvió de nada"

A principios de año Francisca acudió a la Asociación Española Contra el Cáncer de Murcia para hacerse a una mamografía tras haber recibido la citación del programa de cribado de cáncer de mama. Pasados unos meses sin tener noticias llamó para reclamar el resultado.

Fue en junio cuando le comunicaron que todo había salido bien y que no tenía nada. Sin embargo, en agosto comenzó a notar un pinchazo en la zona del pecho y al palparse descubrió un bulto. Solicitó cita para su ginecóloga, quien tras revisar su caso pidió repetir la mamografía. Como el resultado tampoco llegaba Francisca decidió ir a un médico privado.

Después de una exploración llegó el diagnóstico definitivo: carcinoma de 2,5 centímetros que no era reciente porque ya estaba presente en junio, pero que sorprendentemente no vieron en la mamografía anterior.

La explicación que le dio la AECC tras el diagnóstico erróneo es que Francisca tiene lo que se denomina 'mama densa' "y en estos casos a veces es necesario hacer otro tipo de pruebas", detalla la afectada.

Después de esta experiencia Francisca teme que otras mujeres pasen por la misma situación: "Las mujeres no sabemos qué tipo de mama tenemos si no nos lo dicen. Nos fiamos de ese cribado, que supongo que a otras mujeres le irá muy bien y será estupendo, pero que a las personas como yo no nos sirve para nada", lamenta.

Francisca ya ha sido vista por los especialistas en el hospital del Área VI de Salud de Murcia y en los próximos días se someterá a una mastectomía.

La importancia de la detección precoz

Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS), en 2020 se diagnosticaron un total de 34.088 nuevos casos de cáncer de mama en España, siendo este tipo de tumor el más frecuente entre las mujeres en nuestro país por delante del cáncer colorrectal, de útero, de pulmón y de ovario.

En este sentido la AECC recuerda que un diagnóstico precoz, cuando el tumor está en fase inicial, es clave para "disminuir el riesgo". "El cribado poblacional, también conocido como screening, es especialmente útil en cáncer de mama y ha permitido que las tasas de curación de esta enfermedad sean muy altas cuando se aplica a mujeres mayores de 50 años", detalla la asociación.