Pablo Ráez vuelve a pedir que la gente done médula: "Sería triste morirme porque no hay un donante"

El joven malagueño con cáncer de médula que ha salido esta semana del hospital y que se hizo famoso por compartir en las redes sociales su historia de esfuerzo y superación ha vuelto a hacer un llamamiento para que aumente el número de donantes de médula.

"He intentado buscar una imagen en la que se aprecie la paliza que me han dado, en la que se aprecie mínimamente cómo de consumido estoy, en la que se aprecie cómo mi cuerpo no hubiera aguantado mucho más.

¿Por qué digo esto? Porque de nuevo he estado cerca de la muerte y todavía queda mucho camino por recorrer", explica Pablo Ráez sobre la fotografía que acompaña al mensaje.

"Tú también podrías necesitarlo en cualquier momento de tu vida"

El joven lamenta que "sería triste" morirse porque no haya un donante para él cuando "está en la mano de todos aumentar esas posibilidades de vida", tanto en él como en "todas las personas que puedan necesitar un trasplante de médula". "Tú, lector, también podrías llegar a necesitarlo en cualquier momento de tu vida", apostilla.

El joven enfermo también recuerda que hacerse donante es "gratis, satisfactorio, indoloro y bondadoso, y de ahí que sea tan importante concienciar a todo el mundo de la importancia de donar". Por eso, pide que se le ayude en la difusión de este mensaje "si de verdad estás concienciado", entendiendo que es "muy importante crear esta cadena en la que por suerte o por desgracia" él es el "representante".

"Ayúdame a conseguir este reto tan importante de llegar al millón de donantes en nuestro país, demostremos nuestra solidaridad, mediante un gesto muy sencillo", finaliza el escrito.