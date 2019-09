El equinoccio de otoño comienza el próximo lunes 23 de octubre a las 9:50 horas y durará 89 días y 20 horas, hasta el domingo 22 de diciembre. Ese lunes la duración del día será la misma que la de la noche con el inicio del otoño 2019 y, desde esta fecha, los días seguirán acortándose progresivamente hasta finales de diciembre.

Así, a las latitudes de la Península, el Sol sale por las mañanas más de un minuto más tarde que el día anterior, y por la tarde se pone más de un minuto antes. Por ello, al inicio del otoño, el tiempo en que el Sol está por encima del horizonte se reduce en casi tres minutos cada día.

La fecha oficial del equinoccio cambia todos los años debido a que el periodo orbital de la Tierra no es exacto: tarda 365,24 días en dar una vuelta al Sol, desfase que se ajusta en los años bisiestos. Es por eso que el equinoccio puede producirse entre el 22 y el 23 de septiembre. La luna llena más próxima a esta fecha se conoce como 'Luna de Cosecha' y este año ha sido el 14 de septiembre.

Como es habitual, el último domingo de octubre (día 27) se producirá el cambio de hora, cuando a las tres de la madrugada habrá que retrasar el reloj hasta las dos (una hora menos en Canarias), y se recuperará así el horario de invierno, de manera que ese día tendrá oficialmente una hora más.

No obstante, el Parlamento Europeo debate la posibilidad de eliminar los cambios de hora a partir de 2021. Todavía no hay una decisón firme, pero es muy posible que en un futuro próximo no se vuelva a cambiar de hora en primavera y otoño en la UE.