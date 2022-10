Ortodoncistas alertan de los riegos de comprar alineadores dentales transparentes por internet

La venta de alineadores en internet, y a precios extremadamente bajos, se ha disparado. Por ello, los ortodoncistas alertan de los riesgos para la salud de la compra de alineadores transparentes por internet. "Están llegando cada vez más pacientes a nuestras consultas con los dientes estropeados después de haber comprado estos alineadores a través de páginas web", advierte Cayetana Manglano, ortodoncista.

"Algunos damnificados se han quedado con los dientes rectos pero no pueden cerrar correctamente la boca para masticar o tienen dolores fuertes de mandíbula y cabeza", asegura. Manglano alerta de que esta situación "está suponiendo un problema de salud muy serio para muchas personas". "Hay que insistir en que la ortodoncia no es una venta de un producto, es un servicio sanitario que siempre debe estar supervisado por un médico", añade la doctora.

El testimonio de dos afectadas

Sara, nombre ficticio de una de las afectadas, ha contado a Antena 3 Noticias su experiencia: "Vi el anuncio y lo que ofrecían era muy barato así que contacté con ellos. Hubo una primera visita y después me dijeron que yo sola en mi casa me fuera cambiando los alineadores. A los pocos meses, noté cómo se me movían demasiado los dientes, se me retraían las encías, tenía dolores... Acudí al establecimiento en el que me citaron al inicio del tratamiento a quejarme sin que me atendieran".

Andrea, nombre ficticio de otra de las perjudicadas, tuvo una experiencia similar: "Llegué a este tratamiento porque lo vi publicitado en redes sociales. Tras una única visita empezaron los problemas. Dolores, no poder masticar bien... acudía a la supuesta clínica para solicitar que me atendiera un doctor y nunca estaba. Era desesperante. Hasta que me cansé y decidí acudir a un centro médico certificado oficialmente".

Andrea pide a cualquiera que esté pensando en una ortodoncia que "solo acuda a las clínicas de confianza certificadas oficialmente, que no confíen en lo barato porque al final puede salir muy caro".