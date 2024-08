La Orotava incrementa la presencia policial ante la ocupación de varias viviendas

En torno a una veintena de viviendas es el cálculo que hace el Ayuntamiento de La Orotava de casas que están ocupadas por migrantes, en su mayoría personas de origen magrebí. Es el dato que maneja la institución local y también la percepción que tienen los vecinos que han visto cómo en los últimos meses ha incrementado el número de migrantes que ocupan viviendas que están vacías.

Hacemos un pequeño recorrido por el casco urbano de la localidad y seguimos las indicaciones que nos dan algunos vecinos, muchos de ellos no quieren mostrar su rostro, dicen que tienen miedo a las posibles represalias. Pero nos indican dónde están esas casas que están ocupadas.

Cerca de la iglesia de San Juan encontramos una de ellas, es una casa antigua que se encontraba cerrada y sin habitar. Allí vive desde hace unos meses un joven de 18 años que nos cuenta que no tenía dónde ir y que estaba en la calle, algún amigo le dijo que aquí podía quedarse y desde entonces ocupa esta vivienda. "Sé que no es mía, estoy esperando que salga el juicio y me iré", nos dice detrás del postigo de la puerta. Antes de marcharnos nos confiesa que no quiere problemas con los vecinos porque se portan bien con él, le dan comida y le ofrecen ayuda. "solo quiero una oportunidad, buscarme la vida y trabajar".

La situación vivida esta semana en la calle El Marqués, también en el casco, con un grupo de magrebíes que desafían al propietario de la vivienda que han ocupado, no es aislada. En ese caso lograron sacarlos, pero no han tenido la misma suerte los vecinos de otra vivienda cercana.

Desde hace unos 4 meses un grupo de entre cinco y seis personas, todos de origen magrebí ocupan una casa, siempre con el mismo modus operandi: buscan edificios o casas que estén deshabitadas, con poca protección. Casas antiguas pero no en muy mal estado y entran de noche rompiendo las cerraduras. Tocamos la puerta y una persona se asoma a la ventana del piso superior. Desde allí nos dice en tono un tanto desafiante que no quiere que estemos grabando, que apaguemos la cámara y que sabe que la casa no es suya, pero que conoce la ley y no se va a ir. "¿Dónde quieres que vaya? ¿Me abres tú la puerta de tu casa? ¿Quieres que duerma en la calle? Hago lo que tengo que hacer, ¡Son las reglas de la vida!", nos dice en un tono intimidatorio mientras pregunta si hemos apagado la cámara y nos exige que lo hagamos.

Seguimos nuestro camino, el que nos indican los vecinos siempre en el casco histórico de la ciudad. Félix asegura que está vigilante de las casas vacías que hay alrededor de la suya y que si ve un movimiento extraño avisa inmediatamente a la Policía Local. Es lo que están haciendo los vecinos ante una situación que les está empezando a superar.

El Concejal de Seguridad, Narciso Pérez, asegura que "se ha incrementado la vigilancia para que los vecinos se sientan más tranquilos. Tras reunirnos con ellos les hemos dicho que avisen ante cualquier situación que les resulte extraña para evitar que el problema vaya a más".

La policía municipal tiene identificadas a estas personas y confirma que no ha habido un aumento de criminalidad en la localidad. Tienen claro que esta situación es fruto de un problema global que se agrava en un municipio como La Orotava en donde hay muchas viviendas que están vacías y por el incremento de la llegada de pateras a nuestras costas. Pérez asegura que muchos de estos jóvenes han salido del sistema al cumplir la mayoría de edad y que se quedan en tierra de nadie sin apoyo ni cobertura social y tratan de buscarse la vida como pueden. Por eso piden ayuda al Gobierno para que tomen decisiones que puedan evitar que esta situación empeore con la llegada de muchos más migrantes a las costas canarias en los próximos meses.

