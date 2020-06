La ONCE rinden homenaje a los héroes de la pandemia del coronavirus con los cupones #LaIlusiónPuedeConTodo

La ONCE presenta hoy la serie de cupones #LaIlusiónPuedeConTodo compuesta por 46,5 millones de cupones, uno por cada ciudadano español, con los que la Organización recupera los sorteos el 15 de junio, con los que rinde homenaje a los colectivos que han luchado contra el COVID-19, y que han cuidado a los afectados y han permitido a la sociedad tener cubiertas sus necesidades básicas.

Los delegados territoriales de la ONCE en Madrid y Cádiz presentarán la imagen de cada cupón, correspondientes a los sorteos del lunes 15 de junio al domingo 21, a las 11:00 horas en un acto, a representantes de los colectivos sanitarios, farmacéuticos, de limpieza, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, transportistas, de limpieza, agricultores y ganaderos, comerciantes, y voluntarios y administraciones como gesto de gratitud y reconocimiento a su labor durante esta crisis.

Al acto en la provincia andaluza asistirán el director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, y la concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, además de once vendedores de la ONCE de Cádiz y otros municipios de la provincia; y tendrá lugar en la Plaza de la Catedral.

Mientras que al evento en Madrid acudirán el delegado territorial de la ONCE allí, Luis Natalio Royo, y la presidenta del Consejo Territorial, Mª Teresa Rodríguez, y se celebrará en la sede de la Delegación Territorial de la Organización.