Unos 'okupas' dan una brutal paliza a los dueños de un piso en O Porriño: "Te quedan horas"

Una familia de O Porriño, en Pontevedra, denuncia que han sido agredidos y amenazados de muerte por los ex inquilinos de un inmueble de su propiedad. Los afectados necesitaron hasta cuatro órdenes de desalojo judiciales para recuperar el piso, que les dejaron desmantelado y con más de 20.000 euros de cuotas impagadas.

Los hechos ocurrieron el lunes por la noche; cuando los propietarios acudieron al inmueble, los anteriores ocupantes les estaban esperando.

"A mi marido le dijeron 'Tú no sabes dónde te has metido, te quedan horas' antes de darle un puñetazo y tirarlo al suelo de una patada. A mi hijo lo cogieron entre seis y lo patearon y a mí me dijeron: 'Estáis muertos tú y tu familia'", relata Samantha.

La propietaria explica que dejaron el piso después de 4 años de impagos, justo el día anterior a que se ejecutara la cuarta orden de desahucio judicial.

Después de la agresión la Guardia Civil que tuvo que desplegar entonces un fuerte dispositivo de seguridad ciudadana para dar apoyo a la Policía Local. Ya se tramitaron las correspondientes diligencias, a las que suman las denuncias de los afectados y se les ha dado traslado al juzgado de guardia de O Porriño, encargado del caso.