La OCU alerta sobre varios detectores de monóxido de carbono: la mayoría son inseguros

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica cifra en una media de 125 los fallecimientos anuales por inhalación accidental de monóxido de carbono (CO). La mayoría de estas muertes podrían evitarse con la instalación de un detector de CO, sin embargo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que la mayoría de estos aparatos son inseguros tras analizar nueve modelos.

Uno de los modelos analizados, el Heiman Carbon Monoxide Alarm HM-723ESY-G cumple con la norma europea EN 50291-1:2018. Dicha normativa establece franjas de tiempo mínimo y máximo en las que tiene que saltar la alarma para límites sucesivos de concentración de CO de 50 ppm, 100 ppm y 300 ppm. El resto no detectan a tiempo alguno de estos límites, lo que supone un peligro de inhalación de CO como consecuencia de la mala combustión de una estufa, un brasero o la chimenea. Un exceso de inhalación de CO puede causar la pérdida de conocimiento y el fallecimiento por asfixia, advierte OCU.

La OCU ha informado de los modelos inseguros según su análisis, que pueden encontrarse en plataformas y tiendas online. Estos son:

Garza Detector CO 430079G.

Hakinaku Mini CO Detector D6.

Secutek Carbon Monoxide Alarm HAS64 VIP-910Q.

SevenOn Alarma CO 10060.

Sichuan Carbon Monoxide Alarm.

Welija Carbon Monoxide Alarm WJ-CO605.

Yupa Carbon Monoxide Detector PA007.

Zhige CO & Smoke 512COM.

Los usuarios que tengan alguno de estos modelos en casa pueden solicitar al vendedor la devolución y el reembolso del precio pagado en base a los resultados del análisis y por sus derechos en el Reglamento europeo de seguridad general de los productos.

En aquellos hogares donde haya estufas, braseros o una chimenea, dado que el monóxido de carbono en un gas incoloro e inodoro, la OCU recomienda estar atento a los síntomas de una posible intoxicación: dolor de cabeza, náuseas y vértigos.

También es aconsejable ventilar las estancias al menos un par de veces al día, aun a costa de perder un poco de calor en invierno. Y antes de irse a dormir es preciso apagar las estufas y los braseros.

La OCU ha advertido a las autoridades europeas a través del Safety Gate, así como al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, considera que debería emprenderse una campaña de vigilancia del mercado para determinar la dimensión del problema.

Cómo actuar en caso de fuga

El monóxido de carbono está identificado como un gas que, tal y como lo describe la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, es incoloro y no irradia ni olor y tampoco sabor. Normalmente se encuentra tanto al aire libre como en hogares ya que proviene de fuentes tanto naturales como artificiales.

Si se corrobora que se está dando una fuga de monóxido de carbono, es necesario tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, si se detectan indicios, no se debe desatender ya que podría derivar en problemas graves. Se deben abrir puertas y ventanas, cualquier salida de aire es buena. De hecho, es recomendable abandonar el lugar donde se está produciendo la concentración del gas y llamar a emergencias o bomberos. Posteriormente se necesita encontrar la fuente emisora del gas para detenerlo.

Para evitar estas situaciones es recomendable revisar con periodicidad los aparatos que pueden ser fuente.

