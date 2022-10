El número de personas sin hogar aumenta en España un 25% en los últimos 10 años

El número de personas sin hogar en España ha aumentado un 25% en los últimos 10 años. Son más de 28.500 personas, según el INE. Muchas van cada día a los bancos de alimentos. El problema es que las donaciones se han hundido y estos organismos están al límite.

El dato de 28.552 personas se extrae del número de personas que han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y restauración en el año 2022. En 2012, el total de usuarios de estos centros era de 22.938, según los datos difundidos por el Centro Nacional de Estadísticas.

De ese total, 7.277 han dormido en la calle y en lugares como cajeros, portales o coches con una edad media de 42,9 años. Además, los datos reflejan que el 76,7 % de las personas sin hogar son hombres, frente al 23,3 % que suponen las mujeres. Sin embargo, en este sentido también ha aumentado ya que en el año 2012 el número de mujeres sin hogar representaba el 19,7%.

Por otro lado, el porcentaje de personas si hogar es prácticamente igual al 50% entre españoles y extranjeros. Los motivos por los que una persona acaba en esta situación son variados, aunque los más comunes suelen ser el empezar de cero desde otro país, la pérdida de trabajo, desahucios, no poder pagar el alojamiento o la separación de una pareja. El motivo de no tener hogar antes de los 18 se debe a la falta de dinero, fallecimiento de familiares, para prolongado en la familia o conflictos graves dentro de esta.

Los bancos de alimentos, al límite

Los bancos de alimentos son también reflejo de esta situación y muchos de ellos están al límite. Por ejemplo, desde el Banco de Alimentos de Barcelona aseguran que están pasando por el momento más crítico de su historia porque han aumentado un 20% las peticiones de comida, mientras que las donaciones se han reducido en un 20%.

Las familias ya no pueden dar tanto y atienden ahora a 30.000 personas más que antes de la pandemia. La situación es similar en los bancos de alimentos de otras localidades que alertan de que sus presupuestos se agotan y no pueden comprar más alimentos. Otro caso es el de Valladolid donde la leche escasea, al tiempo que el precio no deja de subir y las donaciones escasean. En el Banco de Alimentos de Valencia calculan que en Navidad podrían atender a 70.000 personas.