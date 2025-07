Un nuevo comienzo para María José, gracias a la solidaridad de un empresario, después de que la robaran el motor de su silla de ruedas

María José quedó tetrapléjica hace seis años tras un accidente de tráfico. Una lesión medular le impide caminar y utilizar los brazos. Desde entonces depende de una silla con motor para poder desplazarse. Es la única independencia que le queda a esta joven malagueña de 27 años, una independencia que le arrebató un ladrón cuando, aprovechando un descuido, robó el motor de la silla, valorado en 5.000 euros.

Gracias a la difusión de la noticia de este robo, un empresario se puso en contacto con ella para ofrecerse a correr con los gastos de un nuevo motor para su silla de ruedas. el donante, padre de una hija con una enfermedad rara, ha querido mantenerse en el anonimato para conservar el fin solidario de su gesto.

Gracias a este gesto desinteresado, María José podrá volver a desplazarse en su silla de ruedas y recuperar la poca autonomía que tiene desde que un fatídico accidente la dejó tetrapléjica. Tenía tan solo 21 años cuando salió por la noche con unos amigos en su pueblo, El Borge, y decidieron continuar la velada en la localidad vecina de Yunquera. Ella iba en al asiento de atrás, sus compañeros resultaron ilesos pero ella tuvo que ser trasladada al hospital de Ronda y de ahí al Regional en la capital malagueña. Ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos y, tras cinco días en coma, despertó sabiendo que jamás volvería a ser la misma.

Aprovechó un descuido

Tras seis años atada a una silla de ruedas, el pasado 22 de julio, un ladrón aprovechó un descuido cuando, asistida por su madre, dejó por un momento la silla en el traslado de María José desde el coche a su casa. Cuando su madre regresó a por la silla, se encontró con que el motor había desaparecido. Este hecho obligó a la propia María José a exponer su caso en los medios, interpelando al ladrón para que le devolviera el único medio que tenía para conservar la poca independencia que le quedaba, "Yo solo quería que me devolvieran el motor para poder moverme, le ofrecí al ladrón que lo dejara en algún centro comercial o en la puerta de mi casa, no iba a denunciar ni a tomar represalias, tampoco buscaba que me dieran un motor nuevo". De momento, el motor no le ha sido devuelto, pero el destino ha querido que un empresario solidario se convierta en su ángel de la guarda, "Cuando recibí la llamada me puse a llorar porque no me lo creía".

