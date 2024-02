Nueve detenidos por sextorsionar a sus víctimas tras contactar con anuncios de prostitución: "Tranquilo, que se te matará"

"Tranquilo, que se te matará". Es uno de los mensajes recibidos por WhatsApp por una de las víctimas de una organización criminal dedicada a la sextorsión. La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, acusadas de formar parte de este grupo. "Pues los socios van para tu casa", añade el delincuente en esa misma conversación por mensajería. De esta forma amenaza a la víctima con la inminente llegada de un supuesto grupo de sicarios a su casa para darle una paliza. Todo se arreglaría si pagaba un chantaje exigido previamente.

"Faltan 3.000 más ahora para zanjar este problema. Lo haces ya y zanjamos esto ya", señala otro de los mensajes. La Guardia Civil ha localizado a 32 personas presuntamente estafadas por esta red. En total habrían obtenido unos 40.000 euros. El chantaje no era, como se ve, muy cuantioso, por lo que no se descarta que pueda haber muchas víctimas que han preferido no denunciar lo ocurrido y evitar que se supiera que contrataban servicios de prostitución. El alcance podría ser, por tanto, mucho mayor.

Falsos anuncios de prostitución

"Tranquilo que se te matará. ¿No vas a pagar?", añaden los extorsionadores. Todo comenzaba cuando la futura víctima contrataba un servicio de contacto con mujeres a través de una página web. O, dicho con más claridad, pretendía contratar un servicio de prostitución. Algunos de esos anuncios era falsos, publicados por la red ahora desmantelada. Una vez hecho ese falso contacto, el frustrado cliente comenzaba a recibir amenazas de muerte por parte de un supuesto sicario mediante mensajes de WhastApp o directamente con llamadas telefónicas en caso de que no pagara una determinada cantidad de dinero.

"Estoy ya un poco que no (se) que hacer, quiero terminar esto sin tener ningún problema contigo ni en tu casa ni nada", continúa la amenaza con los mensajes por WhatsApp. La Guardia Civil, además de sextorsión, habla en este caso del "timo del sicario". Porque realmente el sicario no existía. La banda no tenía intención de cumplir ninguna de sus amenazas. Nunca habría paliza ni asesinato. Sólo querían obtener un beneficio económico del miedo generado a sus víctimas. No se ha producido ninguna agresión física.

Amenazas de palizas y asesinato

"El jefe está yendo ya para su domicilio a por los socios, yo no se (sic) como tranquilizarlo. Te estoy hablando por la buenas", añade el estafador con el habitual juego del "poli bueno, poli malo". La investigación de la Guardia Civil comenzó en marzo de 2023 cuando una de las víctimas puso una denuncia. Contó a los agentes que había solicitado a través de internet contactos con mujeres y que, pocos días después, había recibido amenazas por mensajería de teléfono exigiendo dinero a cambio de no enviarle a su domicilio un sicario. Se le amenazaba con "palizas e incluso el asesinato", señala la información facilitada por la Guardia Civil. Este persona llegó a realizar transferencias a los extorsionadores por un total de 12.000 euros.

"Dijisteis que se terminó. Ahora llamo a la policía", señala una víctima en un mensaje. "Como prefieras. Se puede hacer por las buenas. Y se acaba aquí ahora mismo", responde el delincuente. La Guardia Civil ha detenido a nueve personas, la mayoría en Valencia, pero también en Cantabria y Valladolid, como presuntos integrantes de este grupo criminal. Son de varias nacionalidades, también españoles. El dinero estafado lo reenviaban a cuentas bancarias controladas por ellos, pero también a cuentas compradas a terceras personas vulnerables a cambio de comisiones o mediante engaño.

También falsas ofertas de trabajo

El grupo se dedicaba también a estafas asociadas a falsas ofertas de trabajo. Cuando las víctimas picaban y les enviaban copia de su DNI y datos bancarios creyendo que habían conseguido un trabajo, los ahora detenidos supuestamente los utilizaban para dar de alta servicios de telefonía o cuentas bancarias. La Guardia Civil imputa a los detenidos delitos de extorsión, amenazas, estafa, suplantación de identidades, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

"No voy a pedir más, no hay", responde una de las víctimas de la sextorsión. Y añade: "Pero que me maten, no que me den palizas para esta mierda de mundo. No se va a acabar nunca". Ahora, al menos de momento, la Guardia Civil sí ha puesto punto final al chantaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.