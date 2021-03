La nueva política de Instagram impide a los adultos escribir Mensajes Directos a menores de edad si no son seguidores

Con el objetivo de proteger la seguridad de los menores, la red social Instagram ha anunciado una serie de novedades para sus usuarios menores de edad. Entre ellas, destaca la prohibición de que personas adultas puedan escribir Mensajes Directos a los menores de 18 años si estos no son seguidores suyos.

Otra de las funciones es el uso de aprendizaje automático por parte de la aplicación para evitar que los menores mientan en su edad del perfil.

Por esto, cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un menor que no le sigue, este recibirá una notificación de que no es posible enviarle un Mensaje Directo, con el objetivo de "proteger a los adolescentes del contacto no deseado con otros adultos", según ha anunciado Instagram en un comunicado oficial.

En cuanto a la otra funcionalidad, esta se basa en la capacidad de predicción de la edad mediante tecnología de aprendizaje automático conocida como 'machine learning', y en la edad que las personas introducen cuando se registran. Dado que la red social trabaja en el cifrado de extremo a extremo, Instagram hace esto sin acceso al contenido de los Mensajes Directos.

La red social, propiedad de Facebook, ha anunciado también que, en las próximas semanas, comenzará a estudiar la forma de dificultar que adultos que han mostrado un comportamiento potencialmente sospechoso puedan interactuar con adolescentes.