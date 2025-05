Noticias de hoy, jueves 22 de mayo de 2025

El tiroteo mortal en Washington, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, la reunión de Pedro Sánchez en Valencia, entre las noticias destacadas de hoy jueves 22 de mayo de 2025.

Asesinados a tiros

Un hombre y una mujer han sido asesinados. La pareja trabajaba en la Embajada de Israel en Washington. El representante israelí ante la ONU habla de un "acto depravado de terrorismo antisemita". Hay un detenido. Se trata de un hombre de 30 años que ha sido arrestado mientras gritaba "palestina libre".

Disparos contra diplomáticos

El Ejército israelí disparó contra una delegación internacional en Cisjordania. Varios países europeos han llamado a consultas a sus embajadores. España, a falta de embajador. ha convocado al encargado de negocios. En la comitiva había un español. Netanyahu pide disculpas "por las molestias".

Ayuda humanitaria

Israel sigue adelante con su ofensiva "carros de Gedeón" y pide la evacuación del norte de Gaza. La ONU confirma que han entrado 90 camiones con ayuda, algo insuficiente, según denuncian.

Aeropuerto Barajas

"He pillado un descuido y me he colado", asegura un hombre. Primera madrugada con controles de acceso al aeropuerto Barajas. La entrada a las terminales se ha restringido entre las 21.00 horas y las 05.00 horas. Solo se puede acceder con tarjeta de embarque, aunque son muchos los que siguen durmiendo en su interior. Hoy se reúnen el alcalde de Madrid y el presidente de Aena.

Sánchez en Valencia

El presidente Pedro Sánchez se reúne hoy en Valencia con las víctimas de la Dana. Será con representantes de tres asociaciones. Las que ya estuvieron en Bruselas con Von der Leyen. Es la primera vez que el presidente del Gobierno se sienta con víctimas y afectados. La última vez que se encontró con ellos en las calles, todo acabó mal.

Caos en un vuelo a Ibiza

Un vuelo infernal de Londres a Ibiza. Acabó siendo una auténtica pesadilla para una pasajera que iba rodeada de turistas que gritaban y bebían sin control. Ella lo describe como el infierno en el aire. Ha tenido que intervenir la Policía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com