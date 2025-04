Noticias de hoy, domingo 27 de abril de 2025

Los nueve muertos en un atropello multitudinario en Canadá, la situación tras la muerte del papa Francisco o el joven asesinado en Vallecas entre las noticias destacadas de hoy 27 de abril de 2025.

Nueve muertos en un atropello multitudinario en un festival en Vancouver, Canadá

En un trágico incidente ocurrido en Vancouver, Canadá, un automóvil atropelló a una multitud durante un festival callejero, lo que resultó en la muerte de al menos nueve personas y varios heridos. El suceso tuvo lugar en el festival Lapu Lapu, celebrado en honor a la comunidad filipina. La policía de Vancouver confirmó que el conductor, un hombre de unos 30 años con antecedentes criminales, fue detenido tras intentar huir del lugar.

Aunque aún no se conocen detalles sobre la identidad del agresor, se sabe que fue arrestado por agentes de seguridad que lo interrogaron, y testigos relataron que él se mostró callado durante el interrogatorio. Las autoridades no han esclarecido si el atropello fue intencional o accidental, pero han asegurado que no fue un acto terrorista.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, expresó sus condolencias a las víctimas y sus familias, así como a la comunidad filipino-canadiense. A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades no han proporcionado cifras exactas de los afectados ni detalles sobre la motivación detrás del ataque.

La situación tras la muerte del papa Francisco

Este domingo, un gran número de cardenales se han congregado en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para rendir homenaje al fallecido papa Francisco y rezar junto a su tumba, donde fue enterrado el día anterior.

Los purpurados, quienes desde la muerte del papa el pasado 21 de abril han estado llegando al Vaticano para los preparativos del cónclave, accedieron al templo luego de que este abriera al público temprano en la mañana, permitiendo la visita al sepulcro de Francisco, que fue colocado allí tras un funeral multitudinario.

Desde las 07:00 hora local, al menos 30.000 personas se han acercado a la basílica para rendir su respeto al Papa, según indicó el prefecto de Roma, Lamberto Giannini.

Después de pasar junto a la tumba del Papa, los cardenales iniciaron la liturgia de las segundas vísperas alrededor de las 16:00 horas en el templo que alberga el sepulcro, el cual está marcado con la inscripción 'Franciscus' y fue realizado en mármol de Liguria, la región italiana de origen de sus abuelos maternos.

Tras haber participado en el funeral de Francisco, los cardenales continuarán el lunes con las congregaciones generales, que son reuniones preparatorias para el cónclave, que podría fijarse en esa misma fecha. En este evento, los purpurados buscarán elegir un nuevo candidato y formar alianzas para la votación en la Capilla Sixtina. Al funeral de Francisco asistieron cerca de 220 de los 252 cardenales del colegio cardenalicio.

Estos cardenales tienen programadas nuevas sesiones en la mañana y tarde en el aula del sínodo, el espacio donde se realizan las asambleas de la Iglesia católica. Después de las "novendiales", los nueve días de luto que comenzaron con el funeral de Francisco, el cónclave se celebrará entre el 5 y el 10 de mayo, respetando el plazo máximo de 20 días desde el fallecimiento del pontífice.

La fecha exacta dependerá de la presencia de los 133 cardenales electores en Roma, ya que dos no podrán asistir por motivos de salud.

Muere un joven de 20 años en Vallecas

Un joven de 20 años, de origen dominicano, ha muerto en el distrito madrileño de Puente de Vallecas tras ser apuñalado en el abdomen.

El ataque ocurrió el sábado a las 19:20 horas cuando la víctima paseaba con su madre por la calle López Grass. El agresor, quien se bajó de un vehículo, engañó al joven haciéndole creer que iba a abrazarlo, pero le clavó un cuchillo en el costado izquierdo, cerca del riñón, antes de huir.

A pesar de los esfuerzos iniciales de los agentes de la Policía Municipal, quienes realizaron maniobras de reanimación, el joven fue trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente falleció. Los servicios de emergencia también atendieron a los familiares presentes en la escena.

Las autoridades siguen investigando el caso, que podría estar vinculado a un enfrentamiento entre bandas juveniles. La Brigada Provincial de Información ha asumido la investigación.

