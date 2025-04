Varios muertos en un atropello multitudinario en un festival en Vancouver, Canadá

Varias personas murieron o resultaron heridas al embestir un automóvil contra un festival callejero. Los hechos han ocurrido en la ciudad de Vancouver, en el oeste de Canadá.

"Varias personas han muerto y varias han resultado heridas después de que un conductor atropellara a una multitud en un festival callejero en la avenida 41 Este y Fraser poco después de las 20:00 horas (hora local) de esta noche", ha explicado la Policía de Vancouver en X, antes Twitter.

El conductor, ya detenido

En ese mismo mensaje señalan que el conductor del vehículo, según testigos un Audi SUV color negro, se encuentra ya detenido y con antecedentes policiales. El conductor del coche trató de huir del lugar donde se celebraba una fiesta de la comunidad filipina conocida como Lapu Lapu.

Se desconocen detalles sobre la identidad del agresor, y la policía solo ha añadido que es un hombre de 30 años, vecino del mismo Vancouver. Además, han indicado que irán proporcionando más detalles sobre el incidente "a medida que avance la investigación". El diario local 'The Globe' citó a un testigo que relató cómo un grupo de agentes de seguridad, los primeros en arrestar al presunto autor, se encaraban con él y le preguntaban si estaba ebrio o drogado. "Se quedó ahí parado, sin decir nada", dijo el testigo identificado como Lovepreet Singh. El diario 'Vancouver Sun' asegura que se trata de un hombre con problemas mentales y que cuando estaba siendo interrogado dijo "Lo lamento" a las personas que observaban la escena.

Las autoridades no han informado si el incidente tuvo carácter intencional o fortuito, sin embargo aseguran que "no fue un acto de terrorismo". "En estos momentos, estamos seguros de que este incidente no fue un acto de terrorismo", señaló la Policía de Vancouver. El atropello masivo se produce la víspera de la celebración el lunes de elecciones generales en el país.

La Policía no ha querido concretar un número exacto de víctimas. También el alcalde de la ciudad, Ken Sim, confirmó el hecho en su cuenta de X, pero no dio cifras sobre las víctimas ni tampoco la posible motivación del autor del atropello. El primer ministro, Mark Carney, ha lamentado los hechos. "Ofrezco mis más sinceras condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas y heridas, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver. Estamos de luto con ustedes. Seguimos de cerca la situación y agradecemos a nuestros servicios de emergencia su rápida actuación", ha lamentado.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo en un mensaje en las redes sociales: "Estoy devastado con lo que he oído de los horrorosos sucesos en el festival Lapu Lapu de Vancouver". "Ofrezco mis más profundas condolencias a los seres queridos de los fallecidos y heridos, a la comunidad filipino-canadiense y a todos en Vancouver", añadió.

