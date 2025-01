Noticias de hoy, domingo 11 de enero de 2025

La última hora sobre la embarcación de la princesa Leonor en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, las declaraciones de Edmundo González tras la toma de posesión de Maduro, o la acusación de Francesco Arcuri a Juana Rivas, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, domingo 11 de enero de 2025.

La princesa Leonor zarpa en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano

Esta mañana ha zarpado del puerto de Cádiz el buque escuela de la Armada española Juan Sebastián de Elcano con la princesa Leonor a bordo. La instrucción durará seis meses.

La despedida al buque ha estado presidida por los reyes de España. Junto a Felipe VI y Letizia ha acudido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García.

La llegada de los reyes ha sido homenajeada con 21 cañonazos y 7 vivas a España. En contraposición, la ministra de Defensa, Margarita Robles ha sido abucheada por los familiares de los guardiamarinas.

Al igual que los reyes, más de 1.600 familiares de los 76 guardamarinas han acudido al muelle de Cádiz para esta despedida. Sus majestades han seguido desde otro buque de la Armada la salida a la mar del Juan Sebastián de Elcano, en el que su hija, la heredera de la Corona, completará su formación naval.

Edmundo González informa que viajará a Venezuela para tomar posesión como presidente

Como consecuencia del cierre total de fronteras, Edmundo González no pudo tomar posesión de su cargo en la Asamblea Nacional. Quien si lo hizo fue Nicolás Maduro, aunque sin haber presentado las actas electorales.

Edmundo ha renunciado a su promesa de hacer acto de presencia en Caracas, aunque sí ha dicho que muy pronto viajará a Venezuela para tomar posesión como presidente después de que Maduro haya jurado el cargo en Caracas.

"Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia", manifestó en un vídeo difundido en redes sociales en el que asegura que trabaja en su regreso.

Así las cosas, el presidente electo de Venezuela ha instado a los cuerpos militares y policiales a cesar "la represión", mientras que también ha hecho un llamamiento a las instituciones nacionales a desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder.

Francesco Arcuri acusa a Juana Rivas de intentar "sustraer de nuevo" a su hijo

Francesco Arcuri ha acusado a Juana Rivas de intentar "sustraer de nuevo" al menor de sus dos hijos. A través de sus abogados ha indicado que la única autoridad competente para decidir sobre la custodia del niño es la Corte de Apelaciones de Cagliari, en Italia.

Las declaraciones se producen después de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 2 de Granada haya decidido no aceptar el caso sobre el hijo menor. La decisión no afecta a la medida cautelar dictada por otro juzgado por la que el niño no tiene que volver con su padre a Italia y puede quedarse con su madre.

Los abogados de la expareja de Juana Rivas consideran que la madre "intenta de nuevo sustraer" al hijo menor, pese a lo decretado "repetidamente". Asimismo, han recordado que la "custodia exclusiva" del niño recae sobre le progenitor.

