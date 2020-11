Noticias de España hoy viernes 20 de noviembre de 2020

Los casos de coronavirus y las muertes bajan en España. En Canarias, sigue la crisis migratoria por la incesante llegada de pateras. Consulta a continuación las últimas noticias de hoy en España.

Baja la incidencia media de casos de coronavirus

La incidencia media de casos de coronavirus lleva nueve jornadas consecutivas bajando, lo que ha permitido a Fernando Simón, -con todas las cautelas-, afirmar que esa tendencia es muy favorable. En las últimas 24 horas han muerto 252 personas, la cifra mas baja desde el pasado día 3.

Crisis migratoria en Canarias

Interior se niega a trasladar inmigrantes desde Canarias a la península, lo que agrava la profunda crisis social y política que ha provocado la masiva llegada de pateras a las islas. Con el muelle de Arguineguín saturado, siguen los traslados hacia la zona militar de acogida de Barranco Seco. Grande Marlaska visita hoy Marruecos.

El Remdesivir no es eficaz

Remdesivir, el primer fármaco que se aprobó como tratamiento contra la Covid no es eficaz. La propia Organización Mundial de la Salud acaba de comunicar que no recomienda ese antiviral para los pacientes ingresados en hospital porque no hay evidencia de que mejore la supervivencia o reduzca la necesidad de ventilación.