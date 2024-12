Nochevieja entre el barro en la zona cero de la Dana: "Al nuevo año le pido una clase política que esté a la altura"

No es un fin de año más. Porque 2024 les ha dejado huella, sus vidas han cambiado y tienen ganas de ponerle ese punto y final. Un año, sin duda, que jamás olvidarán.

Este 31 de diciembre ha amanecido gris y lluvioso en la zona cero de la Dana en la Comunidad Valenciana, y pasear esta mañana por sus calles es ver que ese barro, ese lodo, aún sigue muy presente dos meses después. "Lo celebraremos de forma diferente, pero intentaremos vivir esta última noche del año con ilusión", cuenta David, vecino de Catarroja. "Otros años nos juntábamos muchos amigos, pero este año estaremos con la familia, queremos abandonar por fin este 2024", remarca.

"La Nochevieja la pasaremos diferente a los políticos, voy a cenar lo que me han dado", remarca una vecina de Paiporta. En municipios como este de Paiporta podemos ver cómo en su Ateneo Musical y Mercantil ultiman todos los preparativos para la cena solidaria que van hacer esta noche, "una cena para familiares y afectados por la Dana, para que puedan despedir este año en compañía y que puedan cerrar este 2024 tan complicado con esperanza". Una cena en la que se acogerá a centenares de comensales y que se ha llevado a cabo, una vez más, gracias a los voluntarios.

Unas Navidades diferentes para la UME

Para los miles de efectivos de las Fuerzas Armadas, esta Nochevieja es una jornada más de limpieza y extracción de lodo. "Continuamos con nuestro trabajo en garajes, viviendas, bajos o carreteras. Para nosotros es un día más, y mañana también", cuenta el Capitán de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Rafael San José. "Pero esta noche haremos cena especial, con nuestra segunda familia que son nuestros compañeros, las uvas no faltarán y los que somos de Canarias las celebraremos también, una hora más tarde, con nuestros familiares", remarca.

Estas han sido unas Navidades diferentes para todos ellos, lejos de su familia, "pero es lo que nos toca ahora, servir a la ciudadanía".

Los deseos para 2025

"Que sea un año más tranquilo y que se acabe el barro", dice María. Un mismo deseo que repiten la mayoría de los vecinos. Consuelo pide que en este próximo año "la gente afectada salga para adelante y que volvamos pronto a una normalidad de verdad, no la que tenemos ahora".

"Yo pido que los políticos se coordinen mejor", insiste Consuelo. Al igual que Ana: "No para 2025, sino para siempre. Me gustaría una clase política que, de verdad, hiciera cargo de la ciudadanía, que se preocupara por nuestro estado de bienestar, porque en nuestro caso no lo han hecho. Pido una clase política que esté a la altura de la ciudadanía".

"Y que se acabe el barro", concluye María Ángeles. Deseos que esperemos que se cumplan, y muy pronto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com