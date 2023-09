Los niños de 6 años de Montijo "arañaban sus partes y le metían arena en la boca" a su compañera de la misma edad

Demoledor suceso en un colegio de Montijo, Badajoz, que tiene como protagonistas a menores de tan solo seis años. Los padres de una niña han denunciado que otros tres niños de su clase, y es necesario precisar que de la misma edad, agredieron sexualmente a su hija durante todo el curso. "Le arrastraban de brazos y piernas, le bajaban la ropa interior arañándole sus partes, metiéndole arena en la boca, con fuertes tirones de pelo hasta arrancarle mechones", sostiene Maribel Martínez, de la Asociación Acoso de Cáceres, que defiende a los padres. Una de las preguntas que surgen ahora es: ¿nadie veía lo que ocurría en ese centro?

Tras lo ocurrido, los padres se dirigieron al centro para pedir explicaciones, donde el directorles intentó convencer de que no pusieran una denuncia. Sin embargo, no hicieron caso y se desplazaron hasta el cuartel de la Guardia Civil. Los vecinos de la zona han asegurado que no es la primera vez que hay actuaciones violentas en este centro.

Las agresiones a esta menor de seis años se cometieron durante todo el curso. La gravedad del asunto dejan boquiabiertos a todos cuando se ha conocido que los presuntos agresores son otros menores de la misma edad, tan solo seis años. Menores que compartían día a día colegio con la niña agredida. El centro ha creado una comisión de vigilancia para proteger a la supuesta víctima, aunque los padres piden que se impongan medidas más duras.

Los hechos

Todo se desencadenó cuando la menor relató a su madre los hechos tras finalizar el curso. Era prácticamente casi a diario, durante todo un curso, cuando los tres alumnos arrastraban a la pequeña tras unos setos. Allí es donde le bajaban la ropa interior, le arañaban sus partes y le obligaban a comer tierra, según la información emitida por ACOES, la Asociación de Acoso Escolar de la provincia de Cáceres.

Una vez iniciado el curso, la tutora de la menor se percató de que la niña experimentó un cambio "brusco" en su carácter y llamó a la madre para preguntarle. La madre también había detectado algo diferente en su hija, de manera que solicitó al centro que el equipo de orientación valorara a la niña, algo a lo que el centro se negó.

"La profesora pensaba que eran llamadas de atención"

"Después de los recreos la niña se agarraba a la pierna de la profesora y le decía que le dolía la barriga. La profesora pensaba que eran llamadas de atención", explicó en otra ocasión la presidenta de ACOES. Entre tanto, la pequeña regresaba de los recreos despeinada, de manera que "la tutora tenía que atusarle el pelo todos los días, la niña nunca volvía a casa con el mismo peinado que su madre le había hecho por las mañanas".

Tras la confesión de la menor., sus padres denunciaron ante la Guardia Civil, aunque la Fiscalía de Menores archivó el caso debido a que los agresores son menores de 14 años e inimputables por la vía penal.