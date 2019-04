Un niño, presunta víctima de acoso escolar, escribe una carta a sus padres antes de suicidarse

DEJÓ LA CARTA EN UNO DE SUS MUÑECOS

Diego era un niño de 11 años que decidió suicidarse lanzándose desde el balcón del quinto piso de su casa. Antes dejó escrita una carta desgarradora en la que aseguraba que "no aguantaba ir al colegio" y que no había otra manera, para no ir. Ahora sus padres piden que no se cierre el caso porque sospechan que su hijo pudo sufrir acoso en el centro escolar.